Dass Rot-Weiss Wittlich kein normaler Oberliga-Aufsteiger sein würde, ließ sich anhand der Transferpolitik erahnen. Auch Fatih Cift hat eine Menge Respekt vor den Gästen, die er mit Rot-Weiss Koblenz am Samstag auf dem Oberwerth willkommen heißt.
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Das Duell der Rot-Weissen in der Oberliga im Stadion Oberwerth am Samstag um 14 Uhr verspricht ein interessantes zu werden, denn sowohl Rot-Weiss Koblenz als auch Rot-Weiss Wittlich sind Teams, die Fußball im wahrsten Sinn des Wortes spielen wollen. Ob sie das können, steht auf einem anderen Blatt.