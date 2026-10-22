Rot-Weiss-Duell in Koblenz Cift-Elf empfängt Kasals „sehr, sehr guten Aufsteiger“ Mirko Bernd 22.10.2026, 17:00 Uhr

i Torwart Franjo Serdarusic ist wieder zurück im Kader von Rot-Weiss Koblenz, ob er spielen wird, ist aber noch offen. Sein Vertreter Jens Fikisi machte sein Sache während Serdarusics Abwesenheit gut. Wolfgang Heil

Dass Rot-Weiss Wittlich kein normaler Oberliga-Aufsteiger sein würde, ließ sich anhand der Transferpolitik erahnen. Auch Fatih Cift hat eine Menge Respekt vor den Gästen, die er mit Rot-Weiss Koblenz am Samstag auf dem Oberwerth willkommen heißt.

Das Duell der Rot-Weissen in der Oberliga im Stadion Oberwerth am Samstag um 14 Uhr verspricht ein interessantes zu werden, denn sowohl Rot-Weiss Koblenz als auch Rot-Weiss Wittlich sind Teams, die Fußball im wahrsten Sinn des Wortes spielen wollen. Ob sie das können, steht auf einem anderen Blatt.







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