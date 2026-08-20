Ist der Unterschied zwischen dem Null–Punkte-Letzten Spfr Eisbachtal und dem Sechs-Punkte-Siebten FC Rot-Weiss Koblenz gar nicht so groß, wie es die Oberliga-Tabelle nach drei Spielen glauben machen will? Ja, sagt Gäste-Trainer Fatih Cift.
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Schwacher Start gegen guter Start, das ist eine der Überschriften, die man der Partie in der Fußball-Oberliga zwischen Gastgeber Spfr Eisbachtal und dem FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen geben könnte. Dorthin wurde das Duell des Schlusslichts gegen den Tabellensiebten verlegt.