Eisbachtal empfängt Rot-Weiss
Cift: Die sind nicht so schlecht und wir nicht so gut
Nächster Anlauf zum ersten Sieg: Bei Cosmos Koblenz waren die Eisbachtaler vor der Partie zwar frohen Mutes, verloren aber 0:2 u
Nächster Anlauf zum ersten Sieg: Bei Cosmos Koblenz waren die Eisbachtaler vor der Partie zwar frohen Mutes, verloren aber 0:2 und damit zum dritten Mal im dritten Spiel. Am Samstag geht es daheim gegen die gut gestarteten Gäste von Rot-Weiss Koblenz.
Jörg Niebergall

Ist der Unterschied zwischen dem Null–Punkte-Letzten Spfr Eisbachtal und dem Sechs-Punkte-Siebten FC Rot-Weiss Koblenz gar nicht so groß, wie es die Oberliga-Tabelle nach drei Spielen glauben machen will? Ja, sagt Gäste-Trainer Fatih Cift.

Lesezeit 2 Minuten
Schwacher Start gegen guter Start, das ist eine der Überschriften, die man der Partie in der Fußball-Oberliga zwischen Gastgeber Spfr Eisbachtal und dem FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen geben könnte. Dorthin wurde das Duell des Schlusslichts gegen den Tabellensiebten verlegt.
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