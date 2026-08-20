Eisbachtal empfängt Rot-Weiss Cift: Die sind nicht so schlecht und wir nicht so gut Mirko Bernd 20.08.2026, 07:12 Uhr

i Nächster Anlauf zum ersten Sieg: Bei Cosmos Koblenz waren die Eisbachtaler vor der Partie zwar frohen Mutes, verloren aber 0:2 und damit zum dritten Mal im dritten Spiel. Am Samstag geht es daheim gegen die gut gestarteten Gäste von Rot-Weiss Koblenz. Jörg Niebergall

Ist der Unterschied zwischen dem Null–Punkte-Letzten Spfr Eisbachtal und dem Sechs-Punkte-Siebten FC Rot-Weiss Koblenz gar nicht so groß, wie es die Oberliga-Tabelle nach drei Spielen glauben machen will? Ja, sagt Gäste-Trainer Fatih Cift.

Schwacher Start gegen guter Start, das ist eine der Überschriften, die man der Partie in der Fußball-Oberliga zwischen Gastgeber Spfr Eisbachtal und dem FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen geben könnte. Dorthin wurde das Duell des Schlusslichts gegen den Tabellensiebten verlegt.







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