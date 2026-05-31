Vom Kaiserberg auf Betzenberg
Chukwukelu lässt 6500 Kaiserslauterner Fans jubeln
Das 1:0 vor mehr als 6500 Zuschauern vor der Westkurve war für den aus Linz stammenden Chinedu Chukwukelu sicherlich auch etwas
Das 1:0 vor mehr als 6500 Zuschauern vor der Westkurve war für den aus Linz stammenden Chinedu Chukwukelu sicherlich auch etwas Besonderes. Und so schön, dass er noch das 2:0 nachlegte beim 5:0 gegen Eppelborn, das den Aufstieg in die Regionalliga für die kleinen Roten Teufel bedeutete.
IMAGO/Daniel Meyer. IMAGO/Jan Huebner

Vom Kaiserberg auf den Betzenberg – und dort in die Regionalliga: Der aus Linz stammende Chinedu Chukwukelu hatte am letzten Spieltag der Oberliga großen Anteil am Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern II. Und das vor mehr als 6500 Zuschauern.

Lesezeit 2 Minuten
Ein gebürtiger Linzer hat den 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Regionalliga geschossen, zumindest hatte der 19-jährige Chinedu Chukwukelu einen großen Anteil am letzten Saisonsieg der kleinen Roten Teufel vor sage und schreibe 6518 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion.

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