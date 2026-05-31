Vom Kaiserberg auf den Betzenberg – und dort in die Regionalliga: Der aus Linz stammende Chinedu Chukwukelu hatte am letzten Spieltag der Oberliga großen Anteil am Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern II. Und das vor mehr als 6500 Zuschauern.
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Ein gebürtiger Linzer hat den 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Regionalliga geschossen, zumindest hatte der 19-jährige Chinedu Chukwukelu einen großen Anteil am letzten Saisonsieg der kleinen Roten Teufel vor sage und schreibe 6518 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion.