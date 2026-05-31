Vom Kaiserberg auf Betzenberg Chukwukelu lässt 6500 Kaiserslauterner Fans jubeln Mirko Bernd 31.05.2026, 17:05 Uhr

i Das 1:0 vor mehr als 6500 Zuschauern vor der Westkurve war für den aus Linz stammenden Chinedu Chukwukelu sicherlich auch etwas Besonderes. Und so schön, dass er noch das 2:0 nachlegte beim 5:0 gegen Eppelborn, das den Aufstieg in die Regionalliga für die kleinen Roten Teufel bedeutete. IMAGO/Daniel Meyer. IMAGO/Jan Huebner

Vom Kaiserberg auf den Betzenberg – und dort in die Regionalliga: Der aus Linz stammende Chinedu Chukwukelu hatte am letzten Spieltag der Oberliga großen Anteil am Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern II. Und das vor mehr als 6500 Zuschauern.

Ein gebürtiger Linzer hat den 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Regionalliga geschossen, zumindest hatte der 19-jährige Chinedu Chukwukelu einen großen Anteil am letzten Saisonsieg der kleinen Roten Teufel vor sage und schreibe 6518 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion.







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