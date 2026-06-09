Chinedu Chukwukelu weilt derzeit bei seiner Mutter in Linz. Dort muss er sicherlich öfter die Geschichte von seinem Doppelpack vor der wuchtigen Betzenberg-Westkurve erzählen. Aber nicht nur dort muss das der Angreifer des 1. FC Kaiserslautern II.
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Kaiserslautern, Barcelona, Linz: Chinedu Chukwukelu kommt viel rum dieser Tage. Am 30. Mai hatte der 19-jährige Stürmer des 1. FC Kaiserslautern II mit zwei Toren in einem allein wegen der Kulisse von 6500 Zuschauern denkwürdigen Spiel gegen den FV Eppelborn den Grundstein für den späteren 5:0-Sieg und den Regionalliga-Aufstieg der „kleinen“ Roten Teufel gelegt (wir berichteten).