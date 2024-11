SC Idar-Oberstein unter Druck Christoph Hahn möchte absolute Leidenschaft sehen 28.11.2024, 15:22 Uhr

i Nach der 2:3-Niederlage zu Hause gegen den TuS Mechtersheim ist der SC Idar-Oberstein am Samstag in Diefflen unter Druck. Hähn Joachim

Abstiegskampf in Reinkultur steht für den SC Idar-Oberstein beim FV Diefflen am Samstag auf dem Programm. Co-Trainer Christian Henn und Teammanager Christoph Hahn sind aber guter Dinge, dass der SC mit Zählbarem aus dem Saarland nach Hause fährt.

Das Training sorgt für Zuversicht beim SC Idar-Oberstein vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga, am Samstag (16 Uhr), beim FV Diefflen. „Ich habe mir eine Einheit angeschaut, wenn man die Leistungen unserer Spieler da eingefrieren und am Samstag auftauen könnte, dann wäre uns schonmal mindestens ein Punkt sicher“, lacht Christoph Hahn, der Teammanager.

