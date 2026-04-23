SC Idar bleibt beim Einspruch Christian Schwinn: „Das Urteil fühlt sich ungerecht an“ Sascha Nicolay 23.04.2026, 13:11 Uhr

i Der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein, Christian Schwinn, stellt klar, dass sich sein Verein ungerecht behandelt fühlt und hat angekündigt, gegen das Urteil des Regionalverbands vorzugehen. Stefan Ding

Kein Verständnis gibt es beim SC Idar-Oberstein für das Urteil des Regionalverbands Südwest, die verlorene Partie gegen den FV Diefflen nicht umzuwerten. Der Verein will Einspruch einlegen und verweist dabei auch auf eine DFB-Regel.

Das Urteil der Spruchkammer des Fußball-Regionalverbands Südwest hat beim SC Idar-Oberstein Kopfschütteln verursacht. Dass kein Regelverstoß bei der Einwechslung eines sechsten Spielers vorliegen soll, weil dieser zwar keine „Einsatzberechtigung“, wohl aber eine „Spielberechtigung“ hatte, begreift im Haag niemand.







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