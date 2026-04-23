Kein Verständnis gibt es beim SC Idar-Oberstein für das Urteil des Regionalverbands Südwest, die verlorene Partie gegen den FV Diefflen nicht umzuwerten. Der Verein will Einspruch einlegen und verweist dabei auch auf eine DFB-Regel.
Lesezeit 1 Minute
Das Urteil der Spruchkammer des Fußball-Regionalverbands Südwest hat beim SC Idar-Oberstein Kopfschütteln verursacht. Dass kein Regelverstoß bei der Einwechslung eines sechsten Spielers vorliegen soll, weil dieser zwar keine „Einsatzberechtigung“, wohl aber eine „Spielberechtigung“ hatte, begreift im Haag niemand.