SC Idar bleibt beim Einspruch
Christian Schwinn: „Das Urteil fühlt sich ungerecht an“
Der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein, Christian Schwinn, stellt klar, dass sich sein Verein ungerecht behandelt fühlt und hat
Der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein, Christian Schwinn, stellt klar, dass sich sein Verein ungerecht behandelt fühlt und hat angekündigt, gegen das Urteil des Regionalverbands vorzugehen.
Stefan Ding

Kein Verständnis gibt es beim SC Idar-Oberstein für das Urteil des Regionalverbands Südwest, die verlorene Partie gegen den FV Diefflen nicht umzuwerten. Der Verein will Einspruch einlegen und verweist dabei auch auf eine DFB-Regel.

Lesezeit 1 Minute
Das Urteil der Spruchkammer des Fußball-Regionalverbands Südwest hat beim SC Idar-Oberstein Kopfschütteln verursacht. Dass kein Regelverstoß bei der Einwechslung eines sechsten Spielers vorliegen soll, weil dieser zwar keine „Einsatzberechtigung“, wohl aber eine „Spielberechtigung“ hatte, begreift im Haag niemand.

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