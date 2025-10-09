SC Idar empfängt Auersmacher Christian Henn wieder auf der Spielberechtigungsliste 09.10.2025, 14:36 Uhr

i Ramzy Ferjani (rechts) kann am Samstag gegen den SV Auersmacher wohl wieder für den SC Idar-Oberstein auflaufen und die Defensive stabilisieren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Weil es personell in der Defensive gerade etwas dünn aussieht, hat der SC Idar-Oberstein seinen Co-Trainer „nachgemeldet“. Doch egal mit welcher Formation, gegen den SV Auersmacher muss dringend ein Sieg her.

Nach elf Spieltagen ist die Luft schon dünn geworden für den SC Idar-Oberstein. Vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Auersmacher steht die Mannschaft aus dem Haag als Vorletzter gerade einmal bei sechs Punkten. Der erste ohne Einschränkung sichere Rang, Platz 12, ist bereits acht Zähler entfernt.







