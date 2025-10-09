Weil es personell in der Defensive gerade etwas dünn aussieht, hat der SC Idar-Oberstein seinen Co-Trainer „nachgemeldet“. Doch egal mit welcher Formation, gegen den SV Auersmacher muss dringend ein Sieg her.
Lesezeit 3 Minuten
Nach elf Spieltagen ist die Luft schon dünn geworden für den SC Idar-Oberstein. Vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Auersmacher steht die Mannschaft aus dem Haag als Vorletzter gerade einmal bei sechs Punkten. Der erste ohne Einschränkung sichere Rang, Platz 12, ist bereits acht Zähler entfernt.