Mit Rainey Breinburg und Noah Tomson hat der FC Emmelshausen-Karbach das Dutzend an Transfers vollgemacht und gegenüber der Vorsaison die Hälfte seines Kaders ausgewechselt.
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Eigentlich sollte nur noch ein neuer Spieler kommen, am Freitag wurden es dann sogar zwei. Der FC Emmelshausen-Karbach hat mit der Verpflichtung von Rainey Breinburg und Noah Tomson das Dutzend an Transfers vollgemacht. Zwölf Neue stehen nun im 26-Mann-Kader (der dritte Torwart Tom Pies und die Perspektivspieler Hozifa Moustafa und Mo Alhaj eingerechnet) des Fußball-Oberligisten.