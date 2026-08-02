FCEK-Neuzugang aus Rotterdam
Breinburg spricht schon von Regionalliga-Aufstieg
In der 61. Minute wurden der linke Verteidiger Rainey Breinburg (in Blau, rechts) und Offensivmann Noah Tomson beim 3:1-Sieg des
In der 61. Minute wurden der linke Verteidiger Rainey Breinburg (in Blau, rechts) und Offensivmann Noah Tomson beim 3:1-Sieg des FC Emmelshausen-Karbach gegen Eisbachtal eingewechselt. Mit Breinburg und Tomson hat der FCEK das Dutzend an Transfers vollgemacht.
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Mit Rainey Breinburg und Noah Tomson hat der FC Emmelshausen-Karbach das Dutzend an Transfers vollgemacht und gegenüber der Vorsaison die Hälfte seines Kaders ausgewechselt. 

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Eigentlich sollte nur noch ein neuer Spieler kommen, am Freitag wurden es dann sogar zwei. Der FC Emmelshausen-Karbach hat mit der Verpflichtung von Rainey Breinburg und Noah Tomson das Dutzend an Transfers vollgemacht. Zwölf Neue stehen nun im 26-Mann-Kader (der dritte Torwart Tom Pies und die Perspektivspieler Hozifa Moustafa und Mo Alhaj eingerechnet) des Fußball-Oberligisten.
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