FCEK-Neuzugang aus Rotterdam Breinburg spricht schon von Regionalliga-Aufstieg Michael Bongard 02.08.2026, 10:56 Uhr

i In der 61. Minute wurden der linke Verteidiger Rainey Breinburg (in Blau, rechts) und Offensivmann Noah Tomson beim 3:1-Sieg des FC Emmelshausen-Karbach gegen Eisbachtal eingewechselt. Mit Breinburg und Tomson hat der FCEK das Dutzend an Transfers vollgemacht. hjs-Foto

Mit Rainey Breinburg und Noah Tomson hat der FC Emmelshausen-Karbach das Dutzend an Transfers vollgemacht und gegenüber der Vorsaison die Hälfte seines Kaders ausgewechselt.

Eigentlich sollte nur noch ein neuer Spieler kommen, am Freitag wurden es dann sogar zwei. Der FC Emmelshausen-Karbach hat mit der Verpflichtung von Rainey Breinburg und Noah Tomson das Dutzend an Transfers vollgemacht. Zwölf Neue stehen nun im 26-Mann-Kader (der dritte Torwart Tom Pies und die Perspektivspieler Hozifa Moustafa und Mo Alhaj eingerechnet) des Fußball-Oberligisten.







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