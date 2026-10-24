FC Emmelshausen-Karbach
Bis 2029: „Rentenvertrag“ für Trainer Patrick Kühnreich
Bis zum 30. Juni 2029 hat der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach den Vertrag mit seinem Trainer Patrick Kühnreich (links) verlän
Bis zum 30. Juni 2029 hat der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach den Vertrag mit seinem Trainer Patrick Kühnreich (links) verlängert. Auch der derzeit spielende Co-Trainer Tom Schmitt wird so lange an Kühnreichs Seite sein.
hjs-Stoffel. hjs-Foto

Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Wiesbach hat Oberligist Emmelshausen-Karbach den Vertrag mit Trainer Patrick Kühnreich um mehr als zweieinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. FCEK-Chef Daniel Bernd erklärt die Entscheidung.

Lesezeit 3 Minuten
Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat den Vertrag mit seinem Trainer Patrick Kühnreich bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Seit dem 1. Januar 2024 hat der 38-jährige Kühnreich das Sagen auf dem Quintinsberg. „Wir sind alle überzeugt davon, dass Patrick der richtige Trainer für unseren eingeschlagenen Weg ist“, sagt der FCEK-Chef Daniel Bernd.
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