Ajibola und Zimmer treffen Big Point des SC Idar bei schwerfälliger TuS Koblenz Sascha Nicolay 07.12.2025, 09:32 Uhr

i Fabian Sagawe (links) nimmt es mit Akteuren der TuS Koblenz auf. Sagawe bereitete das Führungstor beim 2:0-Sieg des SC Idar-Oberstein im Stadion Oberwerth vor. Wolfgang Heil

Eine Vier-Minuten-Mini-Druckphase war zu wenig für die TuS Koblenz, um den disziplinierten SC Idar-Oberstein in die Knie zu zwingen. Doch SC-Trainer Marco Reich machte auch einen äußeren Umstand für den 2:0-Sieg seines Teams verantwortlich.

Marco Reich war ein freundlicher Gewinner. Der Trainer des SC Idar-Oberstein saß zwar lächelnd, aber nicht triumphierend in der Pressekonferenz im Container hinter der Haupttribüne des Stadions Oberwerth und sprang bei der Analyse des überraschenden 2:0-Siegs erst einmal der unterlegenen TuS Koblenz zur Seite: „Die schwierigen Platzverhältnisse haben eine Rolle gespielt.







