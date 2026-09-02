TTG gibt ihr Oberliga-Comeback
Bewährte Kräfte und gefühlter Neuzugang bei Mündersbach
Nach dem Aufstieg setzt die TTG Mündersbach-Höchstenbach auf bewährte Kräfte und tritt auch in der Oberliga mit (von links) Jona
Nach dem Aufstieg setzt die TTG Mündersbach-Höchstenbach auf bewährte Kräfte und tritt auch in der Oberliga mit (von links) Jonas Weber, Olaf Weigold, Pawel Foltanowicz, Paul Koschay, Thore Fries und Nikola Grujic (nicht auf dem Bild) an.
Sebastian Oettgen, TTG Mündersbach-Höchstenbach

Der TTC Wirges bekommt Westerwälder Gesellschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Als Aufsteiger steht die TTG Mündersbach-Höchstenbach vor ihrem Comeback und vertraut ihrer Meistermannschaft. Doch ein Ass hat der Oberliga-Rückkehrer im Ärmel.

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Zuletzt war der Westerwald in der Tischtennis-Oberliga nur durch den TTC Wirges bei den Männern und dem jungen Team des TTC Nentershausen vertreten. In der nun beginnenden Runde wird aus dem Duo ein Trio: Als Aufsteiger meldet sich die TTG Mündersbach-Höchstenbach in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zurück.
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