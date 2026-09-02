Der TTC Wirges bekommt Westerwälder Gesellschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Als Aufsteiger steht die TTG Mündersbach-Höchstenbach vor ihrem Comeback und vertraut ihrer Meistermannschaft. Doch ein Ass hat der Oberliga-Rückkehrer im Ärmel.
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Zuletzt war der Westerwald in der Tischtennis-Oberliga nur durch den TTC Wirges bei den Männern und dem jungen Team des TTC Nentershausen vertreten. In der nun beginnenden Runde wird aus dem Duo ein Trio: Als Aufsteiger meldet sich die TTG Mündersbach-Höchstenbach in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zurück.