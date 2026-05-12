FVE am Mittwochabend gegen FKP Besondere Begegnung in Engers mit einigen Abschieden Mirko Bernd 12.05.2026, 11:36 Uhr

i Es war ein zähes Ringen zwischen dem FV Engers um Kapitän Chris Meinert und dem aus Linz stammenden Chinedu Chukwukelu vom 1. FC Kaiserslautern II am vergangenen Freitag. Die kleinen Teufel gewannen 3:1 am Wasserturm, Chukwukelu traf einmal und beim FCK hoffen sie nun, dass der FVE dem ärgsten Aufstiegskonkurrenten FK Pirmasens am Mittwochabend mindestens einen Punkt abringt. Jörg Niebergall

Noch drei Partien stehen für den Oberligsten FV Engers in dieser Saison an. Da es für den FK Pirmasens noch vier sind, wurde das Gastspiel des Tabellenzweiten am Wasserturm auf Mittwochabend vorverlegt. Es wird eine Begegnung mit einigen Abschieden.

Es ist schon das letzte Heimspiel am Mittwochabend um 20 Uhr für den FV Engers in dieser Saison der Fußball-Oberliga. Weil der Tabellenzweite FK Pirmasens am 23. Mai das Südwestpokal-Finale in Weingarten gegen Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz bestreitet, wurde die Partie in Engers vorgezogen.







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