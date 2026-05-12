Noch drei Partien stehen für den Oberligsten FV Engers in dieser Saison an. Da es für den FK Pirmasens noch vier sind, wurde das Gastspiel des Tabellenzweiten am Wasserturm auf Mittwochabend vorverlegt. Es wird eine Begegnung mit einigen Abschieden.
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Es ist schon das letzte Heimspiel am Mittwochabend um 20 Uhr für den FV Engers in dieser Saison der Fußball-Oberliga. Weil der Tabellenzweite FK Pirmasens am 23. Mai das Südwestpokal-Finale in Weingarten gegen Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz bestreitet, wurde die Partie in Engers vorgezogen.