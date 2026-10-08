Ahrweiler in Mechtersheim Beim Videostudium im Bus geht es auch um Soares-Ersatz Matthias Schlenger 08.10.2026, 10:57 Uhr

i Abwehrchef Bruno Soares (rechts, im Zweikampf mit TuS-Koblenz-Angreifer Denys Vyrych) wird dem Ahrweiler BC in Mechtersheim gesperrt fehlen, hinter Kelvin Lunga (links) steht beim ABC noch ein Fragezeichen. Wolfgang Heil

Es geht mit dem Reisebus zum Spitzenreiter TuS Mechtersheim für den Oberligisten Ahrweiler BC. Falls die Gäste dort am Freitagabend einen „Bus“ im Strafraum parken, müssen sie das ohne ihren Abwehrchef tun.

Der Spitzenreiter gegen den Vorletzten? Für viele Toto-Tipper wäre da eine klare 1 auf dem Wettschein fällig. Da hat Christopher Theisen, Spielertrainer von Fußball-Oberligist Ahrweiler BC, für das Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim am Freitag um 20 Uhr natürlich andere Pläne, wenngleich diese nur schwer umsetzbar sein dürften.







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