Es geht mit dem Reisebus zum Spitzenreiter TuS Mechtersheim für den Oberligisten Ahrweiler BC. Falls die Gäste dort am Freitagabend einen „Bus“ im Strafraum parken, müssen sie das ohne ihren Abwehrchef tun.
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Der Spitzenreiter gegen den Vorletzten? Für viele Toto-Tipper wäre da eine klare 1 auf dem Wettschein fällig. Da hat Christopher Theisen, Spielertrainer von Fußball-Oberligist Ahrweiler BC, für das Auswärtsspiel beim TuS Mechtersheim am Freitag um 20 Uhr natürlich andere Pläne, wenngleich diese nur schwer umsetzbar sein dürften.