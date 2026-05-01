TSV Gau-Odernheim gastiert Beim SC Idar-Oberstein muss der Knoten platzen Sascha Nicolay 01.05.2026, 10:13 Uhr

i Jaso Onyejekwe (Mitte) kehrt gegen den TSV Gau-Odernheim wieder in die Startelf des SC Idar-Oberstein zurück. Die Idarer brauchen dringend einen Dreier, um ihre Chancen im Kampf gegen den Abstieg zu wahren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Viele Verletzte meldet der SC Idar-Oberstein vor dem Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim. Am heftigsten hat es Danial Rafisamii erwischt. Und doch glaubt Trainer Marco Reich weiter an den Klassenerhalt.

Die Liste der Ausfälle ist lang, und doch peilt Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) zu Hause gegen den TSV Gau-Odernheim den zweiten Sieg nach der Winterpause an. Ein Dreier könnte die Mannschaft von Trainer Marco Reich tatsächlich wieder mit besseren Chancen im Rennen um den Klassenverbleib ausstatten, denn die Konkurrenz auf den Plätzen unmittelbar davor hat extrem schwierige Aufgaben bei den Titelanwärtern.







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