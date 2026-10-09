Heimspiel gegen Gau-Odernheim Beim FCEK muss jetzt auch noch Puttkammer passen Michael Bongard 09.10.2026, 16:50 Uhr

i Tim Puttkammer (in Blau, Mitte) wird die gegnerischen Stürmer des TSV Gau-Odernheim am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Quintinsberg nicht stoppen können. Der 35-jährige Abwehrchef des FC Emmelshausen-Karbach fällt mit einer Oberschenkelblessur, erlitten am Mittwoch beim 0:3 im Pokal gegen die TuS Koblenz, aus. hjs-Foto

Das „Personalpuzzle“ beim FC Emmelshausen-Karbach geht vor dem Heimspiel gegen das Überraschungsteam TSV Gau-Odernheim weiter. Jetzt muss auch Abwehrchef Tim Puttkammer passen.

Was sind die Nachwehen beim FC Emmelshausen-Karbach nach dem Aus im Fußball-Rheinlandpokal am Mittwoch beim 0:3 gegen den Oberliga-Rivalen TuS Koblenz? Ein ganz wichtiger Spieler wird beim FCEK ganz sicher am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Überraschungs-Tabellendritten TSV Gau-Odernheim auf den Karbacher Quintinsberg ausfallen: Abwehrchef Tim Puttkammer zog sich im Pokal gegen die TuS eine Oberschenkelverletzung zu.







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