Das „Personalpuzzle“ beim FC Emmelshausen-Karbach geht vor dem Heimspiel gegen das Überraschungsteam TSV Gau-Odernheim weiter. Jetzt muss auch Abwehrchef Tim Puttkammer passen.
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Was sind die Nachwehen beim FC Emmelshausen-Karbach nach dem Aus im Fußball-Rheinlandpokal am Mittwoch beim 0:3 gegen den Oberliga-Rivalen TuS Koblenz? Ein ganz wichtiger Spieler wird beim FCEK ganz sicher am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Überraschungs-Tabellendritten TSV Gau-Odernheim auf den Karbacher Quintinsberg ausfallen: Abwehrchef Tim Puttkammer zog sich im Pokal gegen die TuS eine Oberschenkelverletzung zu.