0:3-Pleite gegen Elversberg II
Beim ABC fehlt es in den entscheidenden Situationen
Redon Thaqi (rotes Trikot) hatte kurz vor der Pause das 1:1 für seinen Ahrweiler BC auf dem Fuß. Sein Elfmeter segelte aber deut
Redon Thaqi (rotes Trikot) hatte kurz vor der Pause das 1:1 für seinen Ahrweiler BC auf dem Fuß. Sein Elfmeter segelte aber deutlich übers Tor und so stand am Ende eine deutliche 0:3-Niederlage gegen die SV Elversberg II.
Martin Gausmann

Für den Ahrweiler BC wird’s in der Fußball-Oberliga nach der 0:3-Niederlage im Duell mit dem fast direkten Konkurrenten SV Elversberg schwer, das rettende Ufer noch im Blick zu behalten. Acht Punkte beträgt der Rückstand mindestens schon. 

Lesezeit 3 Minuten
Möglichkeiten für ein Erfolgserlebnis waren da, und trotzdem bleibt nach der achten Saisonniederlage der Eindruck, dass der Klassenerhalt für den Ahrweiler BC in der Oberliga wohl nur Wunschdenken ist. ABC-Coach Christopher Theisen, der selbst auf dem Platz etwas mehr als eine Stunde lang alles versuchte, kam nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die Bundesligareserve der SV 07 Elversberg zu einem ernüchternden Fazit: „Wenn wir in der Oberliga ...
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