Für den Ahrweiler BC wird’s in der Fußball-Oberliga nach der 0:3-Niederlage im Duell mit dem fast direkten Konkurrenten SV Elversberg schwer, das rettende Ufer noch im Blick zu behalten. Acht Punkte beträgt der Rückstand mindestens schon.
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Möglichkeiten für ein Erfolgserlebnis waren da, und trotzdem bleibt nach der achten Saisonniederlage der Eindruck, dass der Klassenerhalt für den Ahrweiler BC in der Oberliga wohl nur Wunschdenken ist. ABC-Coach Christopher Theisen, der selbst auf dem Platz etwas mehr als eine Stunde lang alles versuchte, kam nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen die Bundesligareserve der SV 07 Elversberg zu einem ernüchternden Fazit: „Wenn wir in der Oberliga ...