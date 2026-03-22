1:2-Niederlage in Pirmasens Auswärtspunkt war für Cosmos zum Greifen nah Matthias Schlenger 22.03.2026, 19:04 Uhr

i Peter Neustädter (links) und Admir Softic (rechts) sollen den FC Cosmos bis Saisonende trainieren. Zum Auftakt gab es für die beiden eine 1:2-Niederlage beim FK Pirmasens. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Auch wenn der erste Auftritt nach der Trennung von Manuel Moral Fuster und mit dem neuen Trainer-Duo Peter Neustädter/Admir Softic durchaus Hoffnung machte, stand am Ende eine 1:2-Niederlage für Cosmos Koblenz beim FK Pirmasens.

Es fehlten nur zwei, vielleicht drei Minuten. Doch ein Eckball in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung und Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz in Pirmasens eine 1:2 (0:1)-Niederlage ein. „Wir nehmen trotzdem viel Positives mit“, gibt sich Interimstrainer Admir Softic kämpferisch.







Artikel teilen

Artikel teilen