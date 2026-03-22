1:2-Niederlage in Pirmasens
Auswärtspunkt war für Cosmos zum Greifen nah
Peter Neustädter (links) und Admir Softic (rechts) sollen den FC Cosmos bis Saisonende trainieren. Zum Auftakt gab es für die be
Peter Neustädter (links) und Admir Softic (rechts) sollen den FC Cosmos bis Saisonende trainieren. Zum Auftakt gab es für die beiden eine 1:2-Niederlage beim FK Pirmasens.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Auch wenn der erste Auftritt nach der Trennung von Manuel Moral Fuster und mit dem neuen Trainer-Duo Peter Neustädter/Admir Softic durchaus Hoffnung machte, stand am Ende eine 1:2-Niederlage für Cosmos Koblenz beim FK Pirmasens.

Lesezeit 3 Minuten
Es fehlten nur zwei, vielleicht drei Minuten. Doch ein Eckball in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung und Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz in Pirmasens eine 1:2 (0:1)-Niederlage ein. „Wir nehmen trotzdem viel Positives mit“, gibt sich Interimstrainer Admir Softic kämpferisch.

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