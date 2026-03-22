Auch wenn der erste Auftritt nach der Trennung von Manuel Moral Fuster und mit dem neuen Trainer-Duo Peter Neustädter/Admir Softic durchaus Hoffnung machte, stand am Ende eine 1:2-Niederlage für Cosmos Koblenz beim FK Pirmasens.
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Es fehlten nur zwei, vielleicht drei Minuten. Doch ein Eckball in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung und Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz in Pirmasens eine 1:2 (0:1)-Niederlage ein. „Wir nehmen trotzdem viel Positives mit“, gibt sich Interimstrainer Admir Softic kämpferisch.