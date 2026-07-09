TuS Koblenz nutzt ihren Test Ausgerechnet Tuchscherer schockt die SG Hundsangen Marco Rosbach 09.07.2026, 12:59 Uhr

i Nicht zu bremsen: An alter Wirkungsstätte brachte Lukas Tuchscherer (in Schwarz-Blau) die TuS Koblenz gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth früh in Führung. Am Ende setzte sich der Oberligist mit 5:0 gegen den Bezirksligisten durch. Mark Dieler

Ausgerechnet Lukas Tuchscherer sorgte für eine eiskalte Dusche: Nach gut 30 Sekunden traf der Koblenzer gegen seinen Ex-Klub SG Hundsangen. Neben gestandenen Größen wie Tuchscherer bekamen allerhand TuS-Talente Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Das 100-Jährige wird in Hundsangen seit Wochen gebührend gefeiert – auch mit prominenten Gästen wie der Traditionself des FC Schalke 04, die unlängst zu Gast im Westerwald war. Zu Beginn der Vorbereitung gab es jetzt einen Härtetest für die Bezirksliga-Mannschaft der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gegen einen Gegner, dem es ebenfalls nicht an Tradition mangelt.







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