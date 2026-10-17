Cosmos verliert in Wittlich Ausgerechnet Sabani trifft zum 2:1 gegen Ex-Kollegen Vinzenz Anton 17.10.2026, 22:21 Uhr

i Ex-Cosmonaut Behadil Sabani (rechts, hier mit Rot-Weiss-Blitzneuzugang Arber Mrijaj) zollte trotz seines Siegtreffers Respekt gegenüber seinem ehemaligen Verein und verzichtete auf großartige Jubelarien beim 2:1-Siegtreffer der Wittlicher gegen Cosmos Koblenz. Maximilian Jäger. Wir waren immer einen Schritt zu spät und in den Zweikämpfen nicht griffig genug. So haben wir den Gegner stark gemacht. Unser Lernprozess wird noch eine Weile andauern

Es war ein besonderes Spiel, vor allem für den einen oder anderen bei Oberliga-Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich mit Vergangenheit bei Cosmos Koblenz. Am Ende feierten die Wittlicher einen knappen 2:1-Sieg, das Siegtor gelang einem „Ex-Cosmonauten“.

Am Donnerstagmittag wurde bei Rot-Weiss Wittlich die Verpflichtung von Arber Mrijaj vermeldet. Der 25-Jährige stand zuletzt bis zum Sommer beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck unter Vertrag. Der Neuzugang unterstrich noch einmal die Ambitionen des Fußball-Oberligisten aus der Säubrennerstadt und feierte in der 63.







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