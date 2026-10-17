Es war ein besonderes Spiel, vor allem für den einen oder anderen bei Oberliga-Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich mit Vergangenheit bei Cosmos Koblenz. Am Ende feierten die Wittlicher einen knappen 2:1-Sieg, das Siegtor gelang einem „Ex-Cosmonauten“.
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Am Donnerstagmittag wurde bei Rot-Weiss Wittlich die Verpflichtung von Arber Mrijaj vermeldet. Der 25-Jährige stand zuletzt bis zum Sommer beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck unter Vertrag. Der Neuzugang unterstrich noch einmal die Ambitionen des Fußball-Oberligisten aus der Säubrennerstadt und feierte in der 63.