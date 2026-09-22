Die Oberliga unter der Lupe Ausgeglichen wie nie? Fünf Punkte zwischen 1 und 12 Mirko Bernd 22.09.2026, 05:44 Uhr

i Sie trauten ihren Augen kaum: Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich und sein „Co“ Tom Schmitt mussten in Kleinlittersdorf mitansehen, wie ihr FCEK nach 4:1-Führung in gut 25 Minuten vier Gegentreffer kassierte und 4:5 verlor. Dadurch ist es statt Platz vier nur Platz zehn für die Vorderhunsrücker. Robin Seis

Mehr als ein Viertel der Spiele ist in Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ausgetragen und nach dem neunten Spieltag ist klar: Es geht so ausgeglichen zu, wie viele es erwartet hatten. Ausnahmen inklusive.

Viele haben im Vorfeld von der stärksten Fußball-Oberliga seit langem gesprochen. Superlative werden heutzutage in solchen Zusammenhängen gerne benutzt, die 2. Bundesliga ist gefühlt jedes Jahr die stärkste aller Zeiten. Ob dem so ist im Fall der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit ihren sieben RZ-Klubs, ist die Frage.







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