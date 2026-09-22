Mehr als ein Viertel der Spiele ist in Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ausgetragen und nach dem neunten Spieltag ist klar: Es geht so ausgeglichen zu, wie viele es erwartet hatten. Ausnahmen inklusive.
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Viele haben im Vorfeld von der stärksten Fußball-Oberliga seit langem gesprochen. Superlative werden heutzutage in solchen Zusammenhängen gerne benutzt, die 2. Bundesliga ist gefühlt jedes Jahr die stärkste aller Zeiten. Ob dem so ist im Fall der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit ihren sieben RZ-Klubs, ist die Frage.