Mit einem neuen Trainer und einem rundum veränderten Staff gehen die „Eisbären“ in das dritte Oberliga-Jahr in Folge. Was sich nicht verändert hat, ist die grundsätzliche Ausrichtung der Westerwälder, denen gleich ein „Hammerprogramm“ bevorsteht.
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Als die Nummer von Patrick Reifenscheidt, dem Sportlichen Leiter der Sportfreunde Eisbachtal, auf dem Smartphone von Daniel Alves aufleuchtete, dachte der 41-Jährige, dass sich Reifenscheidt nach einem Spieler erkundigen wollte, Alves war schließlich Trainer des hessischen FC Dorndorf gewesen bis zum Ende der abgelaufenen Saison.