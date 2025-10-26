Reichs Wechsel sitzen Auf Grusel folgt Jubel: Der SC Idar gewinnt wieder 26.10.2025, 09:53 Uhr

i Befreiender Jubel: Marco Reich hätte nach dem 2:1 seines SC Idar-Oberstein gegen Hertha Wiesbach die Welt umarmen können. Sein Team überholte die Sportfreunde Eisbachtal in der Tabelle und ist jetzt Drittletzter. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die ersten 45 Minuten gegen den FC Hertha Wiesbach waren die schlechtesten, die der SC Idar-Oberstein in dieser Saison abgeliefert hat. Am Tiefpunkt griff Trainer Marco Reich aber entscheidend ein – und dann lieferte auch der „Zimmer-Service“.

Florian Zimmer ackerte und lauerte, aber 89 Minuten lang lief beim Torjäger des SC Idar-Oberstein nicht viel zusammen. Im wichtigsten Moment jedoch war er da. Zimmer roch den Fehler des Gegners. Als die Abwehr des FC Hertha Wiesbach einen langen Freistoß von Ramzi Ferjani unglücklich verlängerte, war er zur Stelle.







