Die ersten 45 Minuten gegen den FC Hertha Wiesbach waren die schlechtesten, die der SC Idar-Oberstein in dieser Saison abgeliefert hat. Am Tiefpunkt griff Trainer Marco Reich aber entscheidend ein – und dann lieferte auch der „Zimmer-Service“.
Lesezeit 5 Minuten
Florian Zimmer ackerte und lauerte, aber 89 Minuten lang lief beim Torjäger des SC Idar-Oberstein nicht viel zusammen. Im wichtigsten Moment jedoch war er da. Zimmer roch den Fehler des Gegners. Als die Abwehr des FC Hertha Wiesbach einen langen Freistoß von Ramzi Ferjani unglücklich verlängerte, war er zur Stelle.