Zur kommenden Saison wird die Fusion zwischen dem FC Cosmos Koblenz und der SG Neuwied noch nicht vonstattengehen. Eine Zusammenarbeit wurde aber vereinbart – so oder so beschäftigen sich auch unsere Leser intensiv mit der Thematik.
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Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz und die SG Neuwied, die aus den Vereinen VfL und Vatanspor besteht, haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Langfristig ist auch eine Fusion der Klubs geplant. Der FC plant, in der Deichstadt eine neue fußballerische Heimat zu finden.