Cosmos-Pläne in Neuwied „Auch Transparenz gehört zu den wichtigen Faktoren“ Lukas Erbelding 11.05.2026, 19:00 Uhr

i Der FC Cosmos Koblenz hat in der Oberliga zuletzt vier Siege in Folge geholt und sich somit den Klassenverbleib gesichert. Künftig könnte der FC in Neuwied eine neue Heimat findem. Jörg Niebergall

Zur kommenden Saison wird die Fusion zwischen dem FC Cosmos Koblenz und der SG Neuwied noch nicht vonstattengehen. Eine Zusammenarbeit wurde aber vereinbart – so oder so beschäftigen sich auch unsere Leser intensiv mit der Thematik.

Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz und die SG Neuwied, die aus den Vereinen VfL und Vatanspor besteht, haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Langfristig ist auch eine Fusion der Klubs geplant. Der FC plant, in der Deichstadt eine neue fußballerische Heimat zu finden.







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