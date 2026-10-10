Cosmos 1:2 gegen Gonsenheim Arnst-Tor fällt nicht, Akahiskalis Anschluss zu spät Mirko Bernd 10.10.2026, 18:44 Uhr

i Der Ball geht nur an den Außenpfosten: Der Gonsenheimer Can Karakas zirkelte das Leder schön über die Cosmos-Mauer um (von links) Hokkon Sossah, Serdar Arslan, Yoel Lozano, Leon Rashica und Torwart Romaric Grenz, fast im Gegenzug hatten die Gastgeber ihre größte Torchance durch Dennis Arnst bei der 1:2-Heimniederlage. Wolfgang Heil

Der SV Gonsenheim spielt in dieser Oberliga-Saison eine gute Rolle. Und nach dem 2:1 beim FC Cosmos Koblenz ganz vorne mit. Die „Cosmonauten“ müssen weiter nach unten schauen, denn auch wenn sie gut mitspielten, war doch ein Unterschied zu erkennen.

Nach zwei Siegen hintereinander mussten die Oberliga-Fußballer des FC Cosmos Koblenz mal wieder eine Niederlage einstecken. Das 1:2 (0:0) auf dem Schmitzers-Wiese-Kunstrasen gegen den SV Gonsenheim war verdient, die Gäste waren reifer, variabler und technisch klarer, wenn auch ihnen längst nicht alles gelang.







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