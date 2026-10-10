Cosmos 1:2 gegen Gonsenheim
Arnst-Tor fällt nicht, Akahiskalis Anschluss zu spät
Der Ball geht nur an den Außenpfosten: Der Gonsenheimer Can Karakas zirkelte das Leder schön über die Cosmos-Mauer um (von links
Der Ball geht nur an den Außenpfosten: Der Gonsenheimer Can Karakas zirkelte das Leder schön über die Cosmos-Mauer um (von links) Hokkon Sossah, Serdar Arslan, Yoel Lozano, Leon Rashica und Torwart Romaric Grenz, fast im Gegenzug hatten die Gastgeber ihre größte Torchance durch Dennis Arnst bei der 1:2-Heimniederlage.
Wolfgang Heil

Der SV Gonsenheim spielt in dieser Oberliga-Saison eine gute Rolle. Und nach dem 2:1 beim FC Cosmos Koblenz ganz vorne mit. Die „Cosmonauten“ müssen weiter nach unten schauen, denn auch wenn sie gut mitspielten, war doch ein Unterschied zu erkennen.

Lesezeit 3 Minuten
Nach zwei Siegen hintereinander mussten die Oberliga-Fußballer des FC Cosmos Koblenz mal wieder eine Niederlage einstecken. Das 1:2 (0:0) auf dem Schmitzers-Wiese-Kunstrasen gegen den SV Gonsenheim war verdient, die Gäste waren reifer, variabler und technisch klarer, wenn auch ihnen längst nicht alles gelang.
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