Der SV Gonsenheim spielt in dieser Oberliga-Saison eine gute Rolle. Und nach dem 2:1 beim FC Cosmos Koblenz ganz vorne mit. Die „Cosmonauten“ müssen weiter nach unten schauen, denn auch wenn sie gut mitspielten, war doch ein Unterschied zu erkennen.
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Nach zwei Siegen hintereinander mussten die Oberliga-Fußballer des FC Cosmos Koblenz mal wieder eine Niederlage einstecken. Das 1:2 (0:0) auf dem Schmitzers-Wiese-Kunstrasen gegen den SV Gonsenheim war verdient, die Gäste waren reifer, variabler und technisch klarer, wenn auch ihnen längst nicht alles gelang.