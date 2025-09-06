2:0 geführt, aber den Vorsprung nicht über die Runden gebracht: Die Eisbachtaler Sportfreunde mussten sich mit einem 2:2 gegen den FV Dudenhofen begnügen. Weder die Hausherren noch die Gäste waren zufrieden.

So richtig zufrieden wirkte nach dem Schlusspfiff in der Fußball-Oberliga beim 2:2 (0:0) zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und dem FV Dudenhofen keiner der beiden Trainer. „Wenn man 2:0 führt, hat man eigentlich alle Trümpfe in der Hand und muss das Spiel heimbringen. Wir haben uns leider nicht belohnt und waren nicht clever genug “, haderte auf der einen Seite Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer, während sein Gegenüber auf Dudenhofener Seite, Kevin Hoffmann, monierte: „Wir haben heute wieder gezeigt, wie schwer es ist, wenn man so uneffektiv nach vorne ist.“

Dabei legten die Gäste aus der Pfalz im Nentershäuser Eisbachtalstadion vom Anpfiff weg los wie die Feuerwehr und brachten mit frühen Attacken die Eisbären immer wieder in Verlegenheit. Was fehlte, war die von Hoffmann bereits angesprochene Kaltschnäuzigkeit seiner Elf. Nach acht Minuten segelte zunächst ein Abschluss von Irfan Catovic durch den Strafraum, ehe Julian Marc Schafenberger die wohl größte Möglichkeit in Abschnitt eins vergab: Nach einem vertändelten Ball in der Eisbachtaler Defensive lief der Dudenhofener Stürmer alleine aufs Sportfreunde-Tor zu und brachte es fertig, den Ball im direkten Duell mit Eisbachtaler Torwart David Arnolds am Tor freistehend vorbeizusetzen (11.). Der junge Eisbären-Keeper zeichnete sich in der Folge mehrfach aus und entschärfte beispielsweise einen Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position von Catovic und klärte im Fünfmeterraum in Kooperation mit Verteidiger Matti Jung, der wenige Minuten später mit Oberschenkelproblemen verletzt raus musste, gegen Max Lichti (26.). Die Wörsdörfer-Elf ihrerseits kam in der ersten Hälfte zu keiner Torchance, was sich mit dem Wiederanpfiff prompt ändern sollte.

i Wollte den aus der Hand gegebenen Sieg gegen den FV Dudenhofen nicht richtig wahrhaben nach dem Schlusspfiff: Eisbachtals Kapitän Max Olbrich. Andreas Egenolf

Zunächst scheiterte 40 Sekunden nach der Halbzeitpause Jonah Arnolds aus spitzem Winkel an FV-Keeper Nils Gehrlein, ehe Dudenhofen wenig später eine vom Eisbachtaler Torjäger getretene Ecke nicht geklärt bekam und sie am kurzen Pfosten im Netz einschlug zur Eisbären-Führung (48.). Die Gastgeber präsentierten sich in der Folge wacher und aktiver als Dudenhofen. Zunächst hatten sie Pech, dass nachdem Jonas Kahles im Strafraum von Lukas Metz umgerissen wurde, die Pfeife von Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin Naemi Breier für die Heimfans unerklärlich stillblieb (60.), doch dann wurden die Eisbären doch belohnt: Nach einem Missverständnis zwischen Nils Gehrlein und Verteidiger Yannis Albrecht trudelte der Ball in Richtung Gästetor, so dass der gedankenschnelle Jonathan Kap nur noch den Ball über die Linie zu schieben brauchte (62.).

„Wir haben uns danach leider nicht mit dem dritten Tor belohnt und dann einfach den Gegner, der sich nicht aufgegeben hat, wieder ins Spiel gebracht mit einfachen Fehlern“, haderte Wörsdörfer dann mit dem, was nach der 2:0-Führung folgen sollte. Denn Julian Marc Scharfenberger per Doppelpack sorgte für den, über die gesamte Spielzeit betrachtet, nicht unverdienten 2:2-Ausgleich der Dudenhofener. Bei seinem ersten Treffer konnte David Arnolds den ersten Schuss noch exzellente parieren, doch beim Nachschuss war Eisbachtals Keeper machtlos (67.). Beim 2:2 konterte Dudenhofen die Eisbären, die auf der Gegenseite zuvor ein Foulspiel im Strafraum an Jonathan Kap monierten, eiskalt aus, sodass Scharfenberger im Fallen eine Hereingabe von rechts über die Linie drücken konnte (82.).

„Wenn man sich nicht belohnt in der ersten Halbzeit, dann hat man in der Liga einfach nichts zu suchen. Das fliegt uns bald Woche für Woche um die Ohren, dass wir unsere Torchancen nicht machen.“

Kevin Hoffmann, Trainer FV Dudenhofen

„Man merkt, dass wir auf gewissen Positionen am Limit sind und in manchen Momenten noch zu brav sind, wo wir vielleicht einmal ein Foul ziehen müssen. Insgesamt hat mir das andere Gesicht meiner Mannschaft in Halbzeit zwei aber gefallen“, urteilte Wörsdörfer nach der Partie, während Hoffmann fand: „Wir sind am Ende glücklich über den Punkt. Wenn man sich nicht belohnt in der ersten Halbzeit, dann hat man in der Liga einfach nichts zu suchen. Das fliegt uns bald Woche für Woche um die Ohren, dass wir unsere Torchancen nicht machen.“

Sportfreunde Eisbachtal – FV Dudenhofen 2:2 (1:0)

Eisbachtal: D. Arnolds – Wohlmann, Plum (85. Heuser), Jung (39. Erol), M. Muth – Olbrich, Jost, J. Arnolds (85. Kilic), Müller – Kap, Kahles (65. Held).

Dudenhofen: Gehrlein – Handrich (71. Weigel), Albrecht, Hoffmann – Sprengling, Barin (57. Klehr), Metz (86. Petzold) – Heimgärtner, Catovic, Lichti – Scharfenberger.

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Zerf).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Jonah Arnolds (48.), 2:0 Jonathan Kap (62.), 2:1 und 2:2 Julian Marc Scharfenberger (67., 82.).