Das war deftig: Die Sportfreunde Eisbachtal haben in der Oberliga beim SV Auersmacher mit 0:5 verloren und dabei schon nach einer guten halben Stunde mit 0:4 zurückgelegen. Bester Mann war der Torwart bei den Gästen.
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Das zweite Spiel in der englischen Woche war für den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal eines zum Vergessen. Zum schnell Vergessen. Der Tabellenletzte verlor beim SV Auersmacher mit 0:5 und lieferte dabei eine erste Hälfte ab, für die Gäste-Coach Daniel Alves erst einmal nur ein Wort parat hatte: „Miserabel.