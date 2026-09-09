Eisbachtal 0:5 in Auersmacher
Arnolds verhindert Schlimmeres nach miserablem Start
David Arnolds war noch der beste Mann bei Eisbachtal in Auersmacher, auch wenn er fünf Gegentreffer kassierte. Gerade in der ers
David Arnolds war noch der beste Mann bei Eisbachtal in Auersmacher, auch wenn er fünf Gegentreffer kassierte. Gerade in der ersten Hälfte verhinderte er Schlimmeres – und da stand es schon nach einer guten halben Stunde 0:4.
Andreas Hergenhahn

Das war deftig: Die Sportfreunde Eisbachtal haben in der Oberliga beim SV Auersmacher mit 0:5 verloren und dabei schon nach einer guten halben Stunde mit 0:4 zurückgelegen. Bester Mann war der Torwart bei den Gästen.

Lesezeit 2 Minuten
Das zweite Spiel in der englischen Woche war für den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal eines zum Vergessen. Zum schnell Vergessen. Der Tabellenletzte verlor beim SV Auersmacher mit 0:5 und lieferte dabei eine erste Hälfte ab, für die Gäste-Coach Daniel Alves erst einmal nur ein Wort parat hatte: „Miserabel.
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