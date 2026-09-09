Eisbachtal 0:5 in Auersmacher Arnolds verhindert Schlimmeres nach miserablem Start Mirko Bernd 09.09.2026, 22:30 Uhr

i David Arnolds war noch der beste Mann bei Eisbachtal in Auersmacher, auch wenn er fünf Gegentreffer kassierte. Gerade in der ersten Hälfte verhinderte er Schlimmeres – und da stand es schon nach einer guten halben Stunde 0:4. Andreas Hergenhahn

Das war deftig: Die Sportfreunde Eisbachtal haben in der Oberliga beim SV Auersmacher mit 0:5 verloren und dabei schon nach einer guten halben Stunde mit 0:4 zurückgelegen. Bester Mann war der Torwart bei den Gästen.

Das zweite Spiel in der englischen Woche war für den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal eines zum Vergessen. Zum schnell Vergessen. Der Tabellenletzte verlor beim SV Auersmacher mit 0:5 und lieferte dabei eine erste Hälfte ab, für die Gäste-Coach Daniel Alves erst einmal nur ein Wort parat hatte: „Miserabel.







Artikel teilen

Artikel teilen