Arnolds hält späten Elfer und „Eisbären“ Punkt fest

Überraschung in Nentershausen: Die Sportfreunde Eisbachtal haben dem Tabellenführer Pirmasens verdient einen Punkt abgetrotzt. Man of the match: Keeper David Arnolds, der in der Schlussphase einen Elfmeter parierte.
Lesezeit 3 Minuten
Ein deutliches Lebenszeichen im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga haben die Sportfreunde Eisbachtal am Samstagnachmittag gesetzt: In einem packenden Spiel erkämpften sich die Westerwälder mit dem 2:2 (1:2) gegen den Tabellenführer FK Pirmasens mit einer starken Leistung einen am Ende nicht unverdienten Punkt.