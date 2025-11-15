2:2 gegen Primus Pirmasens
Arnolds hält späten Elfer und „Eisbären“ Punkt fest
Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Überraschung in Nentershausen: Die Sportfreunde Eisbachtal haben dem Tabellenführer Pirmasens verdient einen Punkt abgetrotzt. Man of the match: Keeper David Arnolds, der in der Schlussphase einen Elfmeter parierte.

Ein deutliches Lebenszeichen im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga haben die Sportfreunde Eisbachtal am Samstagnachmittag gesetzt: In einem packenden Spiel erkämpften sich die Westerwälder mit dem 2:2 (1:2) gegen den Tabellenführer FK Pirmasens mit einer starken Leistung einen am Ende nicht unverdienten Punkt.

