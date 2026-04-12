0:6-Pleite beim FK Pirmasens Antriebsloser SC Idar-Oberstein kickt wie ein Absteiger Sascha Nicolay 12.04.2026, 09:53 Uhr

i Und wieder lieg die Kugel im Kasten des SC Idar-Oberstein. Sechsmal schlug der FK Pirmasens zu. Die Idarer Niklas Baus, Kevin Kraus, Michel Schmitt und Marvin Lind (von links) sind nach diesem Treffer zum 5:0 konsterniert. Stefan Ding

Die höchste Niederlage in der Oberliga-Historie des SC Idar-Oberstein lag in Pirmasens im Bereich des Möglichen. Es wurde aber „nur“ die höchste nach dem Wiederaufstieg vor knapp zwei Jahren. Taktisch, spielerisch und kämpferisch enttäuschte der SC.

Der SC Idar-Oberstein hat die höchste Niederlage seit seiner Rückkehr in die Oberliga vor knapp zwei Jahren eingesteckt. Beim FK Pirmasens setzte es ein 0:6 (0:2), und das Ergebnis war auch in seiner Deutlichkeit gerechtfertigt. Der SC hatte sogar Glück, dass der FKP, der damit die Tabellenführung übernommen hat, nicht mit voller Konsequenz zu Werke ging, sonst hätte leicht die höchste Pleite in der gesamten Oberliga-Geschichte des SC zustande ...







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