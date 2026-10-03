3:1-Sieg für Cosmos Koblenz Angreifer Ayman Aourir ragt in Auersmacher heraus Matthias Schlenger 03.10.2026, 19:10 Uhr

i Torjubel nach dem frühen Führungstreffer bei Cosmos Koblenz: Dennis Arnst (Zweiter von rechts) leitete mit seinem Tor zum 1:0 den ersten Cosmos-Auswärtssieg der Saison ein, am Ende hieß es 3:1 in Auersmacher. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Oberligist FC Cosmos Koblenz ist mit seinem neuen Trainer Koray Gökkurt auf einem guten Weg, das bestätigte das 3:1 beim SV Auersmacher, der zweite Sieg in Folge. Aber Gökkurt bleibt am Boden.

Erfolgreich nachgelegt, 13 Punkte auf dem Konto und den Formanstieg bestätigt: Eine Woche nach dem Heimsieg über die SV Elversberg II gelang Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz der erste Auswärtsdreier der Saison. 3:1 (2:1) lautete der Endstand aus Sicht der Gäste unweit der französischen Grenze im saarländischen Auersmacher beim dortigen SV.







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