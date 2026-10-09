Eisbachtal gegen Wiesbach
Alves setzt auf Leidenschaft von Hundsangen und Koblenz
Deniz Dal (links, hier gegen Hundsangens Lukas Faulhaber) durfte am Mittwoch im Rheinlandpokal dabei sein, im Liga-Heimspiel am
Deniz Dal (links, hier gegen Hundsangens Lukas Faulhaber) durfte am Mittwoch im Rheinlandpokal dabei sein, im Liga-Heimspiel am Samstag gegen Wiesbach fehlt er gesperrt nach seiner Ampelkarte beim 2:3 bei der TuS Koblenz.
René Weiss

Die nächste Runde im Rheinlandpokal haben die Eisbachtaler Sportfreunde erreicht. Ob ihnen mit dem Schwung aus Hundsangen auch der erste Sieg in der Oberliga-Saison gelingt? Das ist die große Frage vor dem Heimspiel gegen Hertha Wiesbach.

Lesezeit 1 Minute
Es ist schon etwas abgefallen bei den Eisbachtaler Sportfreunden nach dem 4:1 des Oberligisten im Fußball-Rheinlandpokal beim Ost-Bezirksligisten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, der die „Eisbären“ im Vorjahr noch aus dem Verbandscup gekegelt hatte nach Elfmeterschießen.
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