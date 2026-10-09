Eisbachtal gegen Wiesbach Alves setzt auf Leidenschaft von Hundsangen und Koblenz Mirko Bernd 09.10.2026, 13:00 Uhr

i Deniz Dal (links, hier gegen Hundsangens Lukas Faulhaber) durfte am Mittwoch im Rheinlandpokal dabei sein, im Liga-Heimspiel am Samstag gegen Wiesbach fehlt er gesperrt nach seiner Ampelkarte beim 2:3 bei der TuS Koblenz. René Weiss

Die nächste Runde im Rheinlandpokal haben die Eisbachtaler Sportfreunde erreicht. Ob ihnen mit dem Schwung aus Hundsangen auch der erste Sieg in der Oberliga-Saison gelingt? Das ist die große Frage vor dem Heimspiel gegen Hertha Wiesbach.

Es ist schon etwas abgefallen bei den Eisbachtaler Sportfreunden nach dem 4:1 des Oberligisten im Fußball-Rheinlandpokal beim Ost-Bezirksligisten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, der die „Eisbären“ im Vorjahr noch aus dem Verbandscup gekegelt hatte nach Elfmeterschießen.







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