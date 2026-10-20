Die Oberliga unter der Lupe Als Burgbrohl nach dem Winter 1:210 Tore kassierte Mirko Bernd 20.10.2026, 09:20 Uhr

i Die Partie bei Rot-Weiss Koblenz (schwarze Trikots) im September 2016 war in der „Horrorsaison“ der Burgbrohler noch eine, die glimpflich ablief beim 0:3, denn erst im Winter verließen alle Akteure die SpVgg, die am Ende mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 9:274 Toren abstieg. Die Koblenzer Treffer damals erzielten Thilo Kraemer, Hervé Loulouga und Derrick Miles. Andreas Walz

Die Oberliga-Saison 2026/2027 wird für die Spfr Eisbachtal vermutlich nicht gut ausgehen. Der Start war sogar noch schlechter als der, den die SpVgg Burgbrohl vor zehn Jahren hinlegte. Aber das Ende wird ganz sicher anders aussehen.

Die Sportfreunde Eisbachtal haben in der Fußball-Oberliga einen historischen Fehlstart hingelegt mit einem Punkt aus 13 Spielen bei einem Torverhältnis von 6:45. Damit lösten die Nentershausener die SpVgg Burgbrohl ab, die in der Saison 2016/2017 ebenfalls nur einen Punkt holte im gleichen Zeitraum, allerdings bei 6:40 Toren.







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