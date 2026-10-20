Die Oberliga-Saison 2026/2027 wird für die Spfr Eisbachtal vermutlich nicht gut ausgehen. Der Start war sogar noch schlechter als der, den die SpVgg Burgbrohl vor zehn Jahren hinlegte. Aber das Ende wird ganz sicher anders aussehen.
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Die Sportfreunde Eisbachtal haben in der Fußball-Oberliga einen historischen Fehlstart hingelegt mit einem Punkt aus 13 Spielen bei einem Torverhältnis von 6:45. Damit lösten die Nentershausener die SpVgg Burgbrohl ab, die in der Saison 2016/2017 ebenfalls nur einen Punkt holte im gleichen Zeitraum, allerdings bei 6:40 Toren.