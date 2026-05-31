Auch zum Saisonabschluss kassierte der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga eine Niederlage. 0:2 hieß es vor 215 Zuschauern gegen Arminia Ludwigshafen. Die verabschiedeten Alex und Kevin Kraus hatten dabei auch noch Pech.
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Frei nach den „Toten Hosen“ hieß es im Idarer Haag am Samstag: „Hey, hier geht Alex! Vorhang zu für seine Fußballschau.“ 13 Jahre war der Brasilianer Alex Ricardo Xavier do Nascimento in Verbands- und Oberliga im offensiven Mittelfeld für den SC Idar-Oberstein am Ball.