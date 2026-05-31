0:2 gegen Arminia Ludwigshafen Alex und Kevin Kraus nehmen Abschied vom SC Idar Sascha Nicolay 31.05.2026, 11:57 Uhr

i Marco Reich nimmt Alex in den Arm. Als Kapitän verabschiedete sich der Brasilianer nach mehr als 300 Spielen vom SC Idar-Oberstein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auch zum Saisonabschluss kassierte der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga eine Niederlage. 0:2 hieß es vor 215 Zuschauern gegen Arminia Ludwigshafen. Die verabschiedeten Alex und Kevin Kraus hatten dabei auch noch Pech.

Frei nach den „Toten Hosen“ hieß es im Idarer Haag am Samstag: „Hey, hier geht Alex! Vorhang zu für seine Fußballschau.“ 13 Jahre war der Brasilianer Alex Ricardo Xavier do Nascimento in Verbands- und Oberliga im offensiven Mittelfeld für den SC Idar-Oberstein am Ball.







Artikel teilen

Artikel teilen