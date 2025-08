Ein offensiv glänzender Außenstürmer, der Zimmer-Service und ein hellwacher Trainer haben dafür gesorgt, dass der SC Idar-Oberstein den FV Engers in den zweiten 45 Minuten in die Knie zwingen und einen Oberliga-Auftaktsieg landen konnte.

Eine eiskalte Dusche hat der SC Idar-Oberstein dem FV Engers zwei Wochen vor dessen DFB-Pokal-Highlight gegen Eintracht Frankfurt verpasst. Vor 410 Zuschauern drehten die Idarer in ihrem Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen 0:1-Pausenrückstand in einem 3:1-Sieg um und latschten so mit voller Wucht auf die Euphoriebremse der Engerser. „Das war ein gebrauchter Tag für uns. Niederlage, Gelb-Rote Karte und zwei Schwerverletzte“, seufzte FVE-Trainer Julian Feit.

Für den entscheidenden Pass im richtigen Moment war Tomasz Kakala schon immer gut. Früher, als Mittelfeldstratege, spielte er ihn meistens mit seinem rechten Fuß. Heute, als Trainer, nimmt er eben die Hände. Als der Ball in der 70. Minute vor der Idarer Bank über die Seitenauslinie kullerte, erkannte Kakala die Lage sofort. Er sah den Raum und die Großchance, die sich für seine Mannschaft ergeben könnte, wenn es jetzt ganz schnell ginge. Die Kugel mit den Händen packen, sie Alessandro Marino zuwerfen und den Außenstürmer anweisen, Gas zu geben, war für Kakala das Werk einer Sekunde. Marino führte den Einwurf aus, bekam den Ball von Florian Zimmer wieder, trat an, ließ Vadym Semchuk stehen und wurde genau in der Schnittstelle von Toraus- und Strafraumlinie gefoult – Elfmeter für den SC Idar-Oberstein. Florian Zimmer verwandelte zum 2:1 (72.), und die Partie war endgültig gekippt.

„Das Spiel ist gekippt, weil wir in der zweiten Halbzeit vielleicht mit 80 Prozent zur Sache gegangen sind“

Christian Meinert, Kapitän des FV Engers

„Das ist passiert, weil wir in der zweiten Halbzeit vielleicht mit 80 Prozent zur Sache gegangen sind“, kritisierte FVE-Kapitän Christian Meinert und verriet: „Wir haben in der Pause noch gesagt, dass wir mehr investieren müssen. Wir haben zwar 1:0 geführt, aber zu wenig ist es trotzdem bis dahin schon gewesen. Aber wir haben einfach so weitergespielt.“ Dass der SC Idar-Oberstein den 1:1-Ausgleich (in Überzahl) erzielt hatte, weil nach Ayman Ed-Daoudi in der Pause kurz vor dem Treffer auch noch Jonas von Haacke mit einer schweren Verletzung ausgefallen war, mochte der Engerser Spielführer so gar nicht als Ausrede nutzen. „Natürlich hat grade Ayman ein super Spiel gemacht. Ob wir aber gewonnen hätten, wenn es die Verletzungen nicht gegeben hätte, ist hypothetisch. Wir haben genug Qualität im Kader, um so etwas auszugleichen“, sagte Meinert.

Richtig ist auf jeden Fall, dass Ed-Daoudi dem SC auf dessen rechter Abwehrseite mit seinem Tempo enorme Probleme bereitete. Kevin Kraus, der zunächst das rechte Glied der Idarer Dreierkette bildete, passte im Schnelligkeitsvergleich ganz und gar nicht zu dem fixen Außenangreifer des FVE – umso weniger, weil der erfahrene Abwehrrecke auch nur mäßig von Schienenspieler Marino beim Verteidigen unterstützt wurde. Marino hat andere Qualitäten, die auch noch zum Tragen kommen sollten. Kakala reagierte mit einer Umstellung und ließ Jason Onyejekwe weiter außen verteidigen, während Kraus die zentrale Rolle der Kette übernahm. Fortan stand die Abwehr super. Doch Ed-Daoudi machte dem SC in der zweiten Hälfte eh keine Probleme mehr, weil er sich eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte und ausgewechselt werden musste. Kurz nach dem Seitenwechsel erwischte es mit Jonas von Haacke den zweiten Engerser. Beim Mittelfeldmann ist eine schwere Knieverletzung zu befürchten.

Trainer Julian Feit aus der Sprudelkistenperspektive, wie sein FV Engers das Spiel beim SC Idar-Oberstein aus der Hand gab.

Weil von Haacke verletzt vom Feld humpelte und Paul Bermel noch nicht einwechselbereit war, musste der FV Engers kurz in Unterzahl spielen – und fing sich prompt den 1:1-Ausgleich ein. Allerdings hatte die Idarer Überzahl tatsächlich wohl wenig damit zu tun, dass der Treffer fiel. Er war einfach herausragend vorbereitet von Marino, oder – je nach Perspektive – furchtbar schwach verteidigt von Semchuk. Der linke Außenverteidiger schien den Zweikampf mit Dribbelkünstler Marino auf der Torauslinie ja bereits gewonnen zu haben. Anscheinend war sich Semchuk bei seinem Körperblock aber allzu sicher, dass der Ball schon ins Toraus rollen würde. Tat die Kugel aber nicht, weil Marino weiter füßelte, drückte und werkelte. Und mit ein bisschen Glück entschied der SC-Angreifer den Tanz auf dem Kreidestrich für sich. Marino sorgte dafür, dass der Ball in den Rückraum kam, wo Florian Zimmer lauerte. Der SC-Torjäger war bis dahin zu keinem Abschluss gekommen, aber so eine Chance lässt er sich selten entgehen. Humorlos, mit dem Vollspann, knallte Zimmer den Ball an die Unterkante der Latte und von dort ins Netz – 1:1 (54.). „Individuelle Fehler werden in der Oberliga eben bestraft“, meinte FVE-Kapitän Meinert.

„Nach dem Ausgleich haben wir das Spiel endgültig aus der Hand gegeben. „Wir waren zu wild, zu disziplinlos, haben uns zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, und es war absehbar, dass es schief gehen würde“, sagte Feit. Tatsächlich hatte sich der Ausgleich schon angedeutet, weil der SC mit mehr Wucht aus der Pause gekommen und Kraus unmittelbar nach dem Seitenwechsel bei einer Top-Chance an FVE-Keeper Safet Husic gescheitert war (48.).

„Das darf uns bei unserer Qualität in der Luft nicht passieren“

SC-Trainer Tomasz Kakala über das Kopfballgegentor zum 0:1

SC-Trainer Kakala, der mehr Ballbesitz für Engers erwartet hatte und überrascht war, dass es umgekehrt lief, war sehr zufrieden. „In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch gut, haben geduldig agiert – und Alessandro Marino hat seine Qualitäten ausgespielt.“ Doch der Idarer Coach war schon mit dem ersten Abschnitt einverstanden. „Wir haben gut gearbeitet, vielleicht einen Tick zu langsam in die Spitze gespielt“, sagte er.

Tatsächlich begann der SC gut, ehe sich das Spiel in Richtung Engers neigte. Gefährlich wurde es freilich praktisch nie. „Beide Mannschaften waren ordentlich aufeinander eingestellt“, fand Feit. Der SC besaß in den ersten 45 Minuten keine klare Torchance – und Engers kam fast aus dem Nichts zur 1:0-Führung. Meinerts Freistoßflanke fand David Eberhardt, der einköpfte (24.). „Das darf uns bei unserer Qualität in der Luft nicht passieren“, schimpfte Kakala. „Danach hatten wir Vorteile und hätten vielleicht nachlegen können, haben es aber nicht geschafft, bei unseren Durchbrüchen über die linke Seite die Box zu besetzen“, erklärte FVE-Coach Feit. Ed-Daoudi hatte noch eine Halbchance, aber Niklas Baus blockte (40.).

Riesenfreude bei Niklas Baus. Der Abwehrspieler des SC Idar-Oberstein bot eine klasse Leistung, die er mit einem tollen Tor zum 3:1 krönte.

Apropos Baus. Der linke Innenverteidiger der Idarer Dreierkette machte ein herausragendes Spiel, das er schließlich auch noch mit einem Traumtor krönte. Mit der Hacke bugsierte er eine Ecke von Danial Rafisamii zum 3:1 über die Linie (82.). Die Gelb-Rote Karte, die sich FVE-Akterur Evren Akahiskali anschließend zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit zwei Fouls abholte (87.) spielte keine Rolle mehr.

Die drei Tore nach der Pause dokumentieren im Übrigen die Idarer Dominanz im zweiten Abschnitt gut. Diese Dominanz hatte viel mit Ramzi Ferjani und Lukas Stallbaum zu tun, die sich gerade nach der Pause als „Doppelsechs“ sehr gut ergänzten und vor der im Großen und Ganzen starken Dreierkette das Zentrum beherrschten und dafür sorgten, dass der SC immer wieder „anschieben“ und Angriffe starten konnte. „Es war ein verdienter Sieg für Idar-Oberstein“ betonte FVE-Coach Feit, während sich Kakala diebisch über seinen „Assist“ vor dem Elfmeter zum 2:1 freute.

SC Idar-Oberstein – FV Engers 3:1 (0:1)

SC Idar-Oberstein: Schmitt – Kraus, Onyejekwe, Baus – Marino (82. David Bauer), Stallbaum (72. Dominic Bauer), Ferjani, Botiseriu – Rafisamii (82. Alex) – Schneider (46. Ajibola), Zimmer (90.+1 Lind).

FV Engers: Husic – Schmitten, Eberhardt, Meinert, Semchuk – L. Müller, Hoti (77. Akahiskali), von Haacke (55. Bermel) – Simons (83. Wambach), G. Müller (77. Kesikci), Ed-Daoudi (46. Willma).

Schiedsrichter: Nicolas Scherer.

Zuschauer: 410.

Gelb-Rote Karte: Akahiskali (FVE/87.).

Tore: 0:1 Eberhardt (24.), 1:1 Zimmer (54.), 2:1 Zimmer (72. Foulelfmeter), 3:1 Baus (82.).

Beste Spieler: Baus, Marino, Ferjani – Ed-Daoudi, Meinert.