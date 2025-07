Der gastgebende SV Alemannia Waldalgesheim hat es nicht in eigener Hand, das Halbfinale seines Rhein-Nahe-Liga-Turniers zu erreichen, ist vielmehr auf Schützenhilfe angewiesen.

Zum Auftakt kamen die SVA-Fußballer nicht über ein 1:1 gegen den hessischen Vertreter FV Biebrich hinaus. Das 1:0 von Nils Gräff (66.) hielt bis in die Schlussphase, doch Nikos Iosifidis (72.) glich für die Wiesbadener, die ab der 43. Minute aufgrund einer Gelb-Roten Karten in Unterzahl agierten, aus. Das Elfmeterschießen verloren die Waldalgesheimer, sodass sie bei gleicher Tordifferenz ausscheiden würden. Im zweiten Spiel der Gruppe A legte der SVA im Fernduell mit den Biebrichern ein 4:0 gegen den TuS Hackenheim vor. Heißt: Bezwingen die Hessen am Dienstag um 20 Uhr die Hackenheimer mit mindestens vier Toren Differenz, stehen sie in der Vorschlussrunde und nicht der Gastgeber.

„Solche Spiele dienen dazu, dass wir die neuen Spieler an unser System gewöhnen und jungen Spielern eine Chance geben. Beides ist geglückt.“

Elvir Melunovic

„Schade, dass wir die Führung gegen die Biebricher nicht über die Zeit gerettet haben“, sagte Turnierleiter Peter Wils, der hofft, dass seine Alemannia am Freitag (Halbfinals) und am finalen Sonntag als Zuschauermagnet am Start ist. „Ich bin mit beiden Spielen zufrieden“, sagte SVA-Coach Elvir Melunovic und fügte an: „Solche Spiele dienen dazu, dass wir die neuen Spieler an unser System gewöhnen und jungen Spielern eine Chance geben. Beides ist geglückt.“ So machte Nachwuchsspieler Henry Kreling mit guten Aktionen auf sich aufmerksam. Sein 4:0 gegen die Hackenheimer zählte zwar wegen einer Abseitsstellung nicht, doch Sekunden später verwandelte Mahdi Mehnatgir einen Strafstoß zum Endstand. Zuvor hatten Tom Gürel (2) und Gräff getroffen.

Auf Hackenheimer Seite agierte ein Spieler, der die Langinvest-Arena an der Waldstraße aus dem Effeff kennt. Pierre Merkel, seit wenigen Tagen Teil des Trainerteams des TuS, leitete sein Team in Vertretung für den verhinderten Cheftrainer Tim Hulsey an. „Ich bin stolz über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind“, sagte Merkel und fügte an: „Die Gegentreffer haben wir etwas zu leicht kassiert, aber das ist eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“

Schott nach 15:0 der große Favorit

Im Gegensatz zu den Waldalgesheimern hat die SGE Bad Kreuznach den Einzug ins Halbfinale in eigener Hand, sie muss dazu allerdings am Dienstag um 18 Uhr den Oberligisten SV Gonsenheim bezwingen. Beide Teams gewannen gegen die Spvgg Ingelheim – die Eintracht durch Tore von Jan Wingenter und Zugang Deniz Cinar (2) mit 3:0. Die Gonsenheimer legten ein 4:0 nach. Dabei stand es bis zur 65. Minute 0:0 und bis zur 88. Minute nur 2:0, ehe sich die Gonsenheimer mit zwei Treffern die bessere Ausgangslage verschafften.

Das Turnier lockte am Freitag und Sonntag viele Besucher an. „Der Samstag war etwas schwächer“, berichtete Wils. Ihn und andere verblüffte dabei das 15:0 des TSV Schott Mainz gegen den SV Kirchheimbolanden. „Schott hatte alles dabei. In der Verfassung ist der TSV der große Favorit auf den Turniersieg“, erklärte Wils. Die Mainzer sind zum Vorrundenabschluss am Mittwoch (18 Uhr) wieder am Ball.