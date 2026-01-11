Vieles im Fluss bei Cosmos Aksu geht zu Cankaya, Kasal-Personalie überrascht nicht Mirko Bernd 11.01.2026, 16:12 Uhr

i Das 0:2 im Stadtduell gegen Rot-Weiss Koblenz (in Rot mit 2:0-Torschütze Takumu Yamahara) war das letzte Spiel für Taha Aksu bei Cosmos Koblenz, der "Siebener" wechselt in die Türkei zu Cankaya SK in die vierte Liga. Jörg Niebergall

Beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz ist derzeit einiges im Fluss. Mit Taha Aksu gibt es einen Abgang zu vermelden beim Team des neuen Trainers Manuel Moral Fuster. Es wird sich aber auch auf der Zugangsseite noch etwas tun. Und in der Tabelle.

Bis zum Trainingsstart am 19. Januar wird sich der Kader von Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz definitiv noch verändern. Das bestätigt der neue Geschäftsführer Admir Softic, der ungefähr zeitgleich mit dem neuen Coach Manuel Fuster um Weihnachten herum inthronisiert wurde.







