5:4 bei Hertha Wiesbach Akahiskalis Traumfreistoß lässt den FV Engers jubeln Mirko Bernd 07.03.2026, 20:02 Uhr

i Zum Zunge schnalzen und zum Rausstrecken: Evren Akahiskali markierte mit einem Traumfreistoß aus 27 Metern den 5:4-Siegtreffer des FV Engers in Wiesbach. Fabian Kleer

Der FV Engers hat eine sehr wilde Oberliga-Partie im Saarland gewonnen – und das nicht bei irgendwem, sondern bei der besten Heimmannschaft der Liga in Wiesbach. Mit dem 5:4 rückt der FVE auf Platz drei vor und darf sich auf Eintracht Trier freuen.

Dem Fußball-Oberligisten FV Engers ist vieles geglückt am Samstag bei Hertha Wiesbach. Zum einen ein 5:4 (2:2)-Auswärtssieg beim bis dato heimstärksten Team der Klasse. Zum anderen der Sprung auf den dritten Tabellenplatz vorbei an der TuS aus Koblenz, die beim 4:4 in Auersmacher ein ähnliches Saarland-Torfestival erlebte – nur ohne Happyend.







