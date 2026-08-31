Die Oberliga unter der Lupe Akahiskalis Quattrick sticht heraus am 38-Tore-Spieltag Mirko Bernd 31.08.2026, 13:59 Uhr

i Der Mann des fünften Oberliga-Spieltags war sicherlich Evren Akahiskali, der beim 4:0 des FC Cosmos Koblenz gegen den FC Emmelshausen-Karbach vier Treffer erzielte. Maximilian Jäger

38 Tore fielen in neun Spielen der Oberliga. Das ist aber kein Rekord für diese Saison. Wobei bekanntlich ein Ergebnis noch auf der Kippe steht. Viererpacker Evren Akahiskali dürfte das ziemlich egal sein, sein besonderer Abend wird bleiben.

Der fünfte Spieltag der Fußball-Oberliga hatte einige Facetten zu bieten, vor allem aber: Tore. 38 Treffer fielen in den neun Spielen, wobei man noch abwarten muss, ob es bei diesen 38 bleibt, da die TuS Koblenz wie berichtet Protest gegen das 1:5 in Gau-Heppenheim beim TSV Gau-Odernheim eingelegt hat, Ende offen, die Spruchkammer ist gefragt.







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