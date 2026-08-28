Feit findet Ex-Klub spannend Ahrweilers Theisen macht Engerser Körperlichkeit Sorgen Mirko Bernd 28.08.2026, 16:00 Uhr

i Im Winter trafen sich der Ahrweiler BC (in Grau) und der FV Engers zum Testen, in der Oberliga trifft man sich nun wieder, allerdings mit drei verschiedenen Vereinen. Denn Ayman Ed-Daoudi wechselte vom FVE nach Wittlich, während Tim Schirmer (am Boden) vom ABC zur TuS Koblenz ging. Kevin Wetschorek wird aber am Sonntag dabei sein, wenn Ahrweiler und Engers im Apollinarisstadion aufeinandertreffen. Wetschorek ist einer der wenigen Akteure, die dem ABC nach dem Aufstieg erhalten geblieben sind. René Weiss

Die Rollen sind sicherlich verteilt, auch wenn der Ahrweiler BC in der Oberliga gegen den FV Engers zu Hause spielt. Denn zum einen fühlt sich der FVE auch auswärts wohl. Und zum anderen gibt es vor allem in einem Punkt einen großen Unterschied.

Mit vielen Gemeinsamkeiten können der Ahrweiler BC und der FV Engers vor ihrem Aufeinandertreffen in der Fußball-Oberliga am Sonntag (14.30 Uhr) im Apollinarisstadion nicht dienen. Der Engerser Trainer ist eine, Rückenwind durch hohe Rheinlandpokalsiege unter der Woche eine andere.







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