Die Rollen sind sicherlich verteilt, auch wenn der Ahrweiler BC in der Oberliga gegen den FV Engers zu Hause spielt. Denn zum einen fühlt sich der FVE auch auswärts wohl. Und zum anderen gibt es vor allem in einem Punkt einen großen Unterschied.
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Mit vielen Gemeinsamkeiten können der Ahrweiler BC und der FV Engers vor ihrem Aufeinandertreffen in der Fußball-Oberliga am Sonntag (14.30 Uhr) im Apollinarisstadion nicht dienen. Der Engerser Trainer ist eine, Rückenwind durch hohe Rheinlandpokalsiege unter der Woche eine andere.