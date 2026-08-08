0:2-Niederlage für den ABC Ahrweiler unterliegt auch Mitaufsteiger Wittlich Daniel Fischer 08.08.2026, 21:43 Uhr

i ABC-Coach Christopher Theisen nahm zwar auch Positives aus der Niederlage in Wittlich mit, allerdings weiß er auch, dass noch viel Arbeit auf ihn und seine Mannschaft wartet. Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC wartet weiter auf den ersten Treffer in der Fußball-Oberliga. Auf das 0:3 daheim gegen Schott Mainz folgte nun ein 0:2 bei Mitaufsteiger Wittlich – auch, weil der ABC nach vorne zu harmlos war.

Im Aufsteigerduell der Fußball-Oberliga hat sich der SV Rot-Weiss Wittlich am zweiten Spieltag hochverdient gegen den Ahrweiler BC durchgesetzt und somit einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die neuformierten Gäste mussten dagegen, wie schon in der Vorwoche, Lehrgeld bezahlen und sind weiterhin noch nicht wirklich in der neuen Spielklasse angekommen.







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