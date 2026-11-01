Es war kein gutes Oberliga-Spiel, das die 238 Zuschauer im Apollinaris-Stadion geboten bekamen. Das 1:1 war am Ende sowohl für den Ahrweiler BC als auch für den SV Auersmacher zu wenig, dennoch können die Gäste prinzipiell etwas besser damit leben.
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Das war kein Leckerbissen für Fußballfreunde: Die 238 Zuschauer im Apollinarisstadion, darunter auch eine saarländische Abordnung in Auersmacher-Grün, hielten bis zum Schlusspfiff ihrem jeweiligen Team die Treue, glücklich dürften indes die wenigsten gewesen sein über das, was sie beim 1:1 (0:0) zwischen dem Ahrweiler BC (Platz 17) und dem SV Auersmacher (14) zu sehen bekamen.