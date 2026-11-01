1:1 im Apollinarisstadion
Ahrweiler und Auersmacher bieten keinen Leckerbissen
Seinen zweiten Treffer in den letzten beiden Spielen erzielte Ahrweilers Aron Seck (in Rot, gegen Auersmachers Kapitän Fabian La
Seinen zweiten Treffer in den letzten beiden Spielen erzielte Ahrweilers Aron Seck (in Rot, gegen Auersmachers Kapitän Fabian Lauer), der auch beim 1:1 gegen Diefflen getroffen hatte. Für den ABC reichte es erneut nach Secks Führung nur zu einem Remis, das keinem richtig weiterhilft.
Martin Gausmann

Es war kein gutes Oberliga-Spiel, das die 238 Zuschauer im Apollinaris-Stadion geboten bekamen. Das 1:1 war am Ende sowohl für den Ahrweiler BC als auch für den SV Auersmacher zu wenig, dennoch können die Gäste prinzipiell etwas besser damit leben.

Lesezeit 3 Minuten
Das war kein Leckerbissen für Fußballfreunde: Die 238 Zuschauer im Apollinarisstadion, darunter auch eine saarländische Abordnung in Auersmacher-Grün, hielten bis zum Schlusspfiff ihrem jeweiligen Team die Treue, glücklich dürften indes die wenigsten gewesen sein über das, was sie beim 1:1 (0:0) zwischen dem Ahrweiler BC (Platz 17) und dem SV Auersmacher (14) zu sehen bekamen.
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