ABC besiegt Pohlheim mit 4:1 Ahrweiler überzeugt im letzten Test vor dem Supercup Stefan Lebert 19.07.2026, 13:28 Uhr

i Aron Seck (in Rot, Archivbild) traf beim 4:1-Testspielsieg des Ahrweiler BC gegen FC Turabdin-Babylon Pohlheim zweimal. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Oberligist Ahrweiler BC siegt im Test 4:1 gegen Pohlheim. Probespieler Samsong Sayongo überzeugt mit einem Treffer. Spannung vor dem Supercup-Duell gegen Favorit Eintracht Trier steigt.

Mit einem guten Gefühl aus dem letzten Testspiel vor der neuen Fußballsaison geht der Ahrweiler BC. Zwar ist der Oberliga-Aufsteiger in der neuen Liga erst am 2. August mit dem Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz gefordert, aber für Trainer Christopher Theisen und seine Spieler wird es schon am kommenden Samstag ernst: Im vom Fußballverband Rheinland neu eingeführten Supercup zwischen dem Rheinlandmeister und dem Rheinlandpokalsieger trifft der ...







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