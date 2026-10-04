ABC holt 1:1 gegen Pirmasens Ahrweiler: Porca mit Tor-Debüt, Soares sieht Gelb-Rot Stefan Kieffer 04.10.2026, 20:35 Uhr

i Almir Porca (in Rot) traf gegen den FK Pirmasesens erstmals in dieser Saison für den ABC, am Ende hieß es 1:1 vor 368 Zuschauern im Apollinarisstadion. Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC hat einmal mehr einem etablierten Oberligisten das Leben sehr schwer gemacht. Oder, wie es der Pirmasenser Trainer sagte: sauschwer. Zum Sieg reichte es für den Aufsteiger beim 1:1 nicht, zum ersten Tor von Almir Porca aber schon.

Schritt für Schritt kommt Aufsteiger Ahrweiler BC in der Fußball-Oberliga an. Beim 1:1 (0:0) gegen Vorjahresvize FK Pirmasens überzeugte der Neuling mit einer kämpferisch starken Leistung und bot dem Favoriten auch spielerisch Paroli. Dass es trotzdem „nur“ zu einem Punkt reicht, lag nicht zuletzt am Platzverweis für ABC-Abwehrchef Bruno Soares, der sein Team noch gut 20 Minuten lang in Unterzahl zurückließ.







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