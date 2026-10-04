Der Ahrweiler BC hat einmal mehr einem etablierten Oberligisten das Leben sehr schwer gemacht. Oder, wie es der Pirmasenser Trainer sagte: sauschwer. Zum Sieg reichte es für den Aufsteiger beim 1:1 nicht, zum ersten Tor von Almir Porca aber schon.
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Schritt für Schritt kommt Aufsteiger Ahrweiler BC in der Fußball-Oberliga an. Beim 1:1 (0:0) gegen Vorjahresvize FK Pirmasens überzeugte der Neuling mit einer kämpferisch starken Leistung und bot dem Favoriten auch spielerisch Paroli. Dass es trotzdem „nur“ zu einem Punkt reicht, lag nicht zuletzt am Platzverweis für ABC-Abwehrchef Bruno Soares, der sein Team noch gut 20 Minuten lang in Unterzahl zurückließ.