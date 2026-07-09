1:1 im Test gegen Oberzissen
Ahrweiler muss über 20 Neuzugänge integrieren
Die Akteure des Ahrweiler BC starteten vor zwei Wochen in die Saisonvorbereitung.
Die Akteure des Ahrweiler BC starteten vor zwei Wochen in die Saisonvorbereitung.
Martin Brand/Ahrweiler BC

Fußball-Testspiel: Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC kommt nach Rückstand noch zu einem 1:1 gegen den SV Oberzissen. Trainer Theisen steht vor der Herausforderung, über 20 Neuzugänge zu integrieren.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem 1:1 (0:1) endete der Test des Ahrweiler BC beim SV Oberzissen. „Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht so zufrieden. Wir haben den Gegner immer wieder eingeladen zu Chancen zu kommen. Da können wir uns bei unserem Torhüter bedanken“, erklärte Christopher Theisen, Trainer des Ahrweiler BC, nach dem Spiel.
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