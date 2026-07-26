Supercup-Premiere vor 550 Fans
ABC verkauft sich gut beim 0:1 gegen Eintracht Trier 
Der Ahrweiler BC mit Gabriel Soal Vicente (in Rot) war gegen Eintracht Trier viel mit Hinterherlaufen beschäftig, verkaufte sich
Der Ahrweiler BC mit Gabriel Soal Vicente (in Rot) war gegen Eintracht Trier viel mit Hinterherlaufen beschäftig, verkaufte sich aber bei der Supercup-Premiere in Konz gut bei der 0:1-Niederlage.
Hans Krämer

Die Premiere des Lotto-Supercups war eine gute, da waren sich die Beteiligten einig. Der erste Sieger heißt wie erwartet Regionalligist Eintracht Trier. Aber es war eng gegen den Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC, zumindest vom Ergebnis her. 

Lesezeit 3 Minuten
Regionalligist Eintracht Trier hat am Samstagnachmittag im Konzer Saar-Mosel-Stadion ein kleines bisschen Geschichte geschrieben und die Premiere des Lotto-Supercups für sich entschieden. Der amtierende Rheinlandpokalsieger setzte sich bei der ersten Auflage des vom Fußballverband Rheinland neugeschaffenen Wettbewerb knapp, aber hochverdient mit 1:0 (1:0) gegen den letztjährigen Meister der Rheinlandliga, Ahrweiler BC, durch und durfte nach ...
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