Supercup-Premiere vor 550 Fans ABC verkauft sich gut beim 0:1 gegen Eintracht Trier Jan Müller 26.07.2026, 11:31 Uhr

i Der Ahrweiler BC mit Gabriel Soal Vicente (in Rot) war gegen Eintracht Trier viel mit Hinterherlaufen beschäftig, verkaufte sich aber bei der Supercup-Premiere in Konz gut bei der 0:1-Niederlage. Hans Krämer

Die Premiere des Lotto-Supercups war eine gute, da waren sich die Beteiligten einig. Der erste Sieger heißt wie erwartet Regionalligist Eintracht Trier. Aber es war eng gegen den Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC, zumindest vom Ergebnis her.

Regionalligist Eintracht Trier hat am Samstagnachmittag im Konzer Saar-Mosel-Stadion ein kleines bisschen Geschichte geschrieben und die Premiere des Lotto-Supercups für sich entschieden. Der amtierende Rheinlandpokalsieger setzte sich bei der ersten Auflage des vom Fußballverband Rheinland neugeschaffenen Wettbewerb knapp, aber hochverdient mit 1:0 (1:0) gegen den letztjährigen Meister der Rheinlandliga, Ahrweiler BC, durch und durfte nach ...







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