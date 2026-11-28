Theisen zufrieden mit Remis ABC spielt 1:1, Rudelbildung und Rot für Gast Wittlich Stefan Kieffer 28.11.2026, 19:28 Uhr

i Hier prüfte Ahrweilers Sanih Music (rotes Trikot) den Wittlicher Keeper Philipp Berhard. Der blieb meist Sieger, nur einmal gegen Aaron Seck nicht. Am Ende jedenfalls verlor er die Nerven. Martin Gausmann

Vor dem Spiel hätte Ahrweilers Trainer Christopher Theisen den Punkt nicht unbedingt unterschrieben, nach dem Spiel war er zufrieden mit dem 1:1 gegen einen spielstarken SV Rot-Weiss Wittlich, der sich zum Schluss unnötig dezimierte.

Es war zwar nicht der erhoffte Befreiungsschlag für den Ahrweiler BC, aber auf das 1:1 gegen Mitaufsteiger SV Rot-Weiss Wittlich kann die vor der Saison fast völlig neu formierte Mannschaft durchaus stolz sein. Das fand auch Spielertrainer Christopher Theisen, der erstmals in dieser Saison über die volle Spielzeit auf dem Platz stand: „Aufgrund des Spielverlaufs ist das ein gewonnener Punkt“, bilanzierte der 33-Jährige, „spielerisch waren wir ...







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