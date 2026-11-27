Die beiden Rheinland-Aufsteiger Ahrweiler und Wittlich haben verschiedene Wege in der Oberliga eingeschlagen. Das kam nicht ganz unerwartet, im Rückspiel am Sonntag wollen es die Gastgeber den Rot-Weissen aber wie anderen Favoriten schwer machen.
Lesezeit 2 Minuten
Was war das für ein Zweikampf in der vergangenen Rheinlandliga-Saison zwischen den Fußballern des Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich. Am Ende hatte Ahrweiler mit 82 Punkten als Meister die Nase vorn vor Wittlich (80). Danach bauten beide ihren Kader um, die einen nicht ganz freiwillig, die anderen im Sinne von Aufrüsten.