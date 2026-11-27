Ahrweiler empfängt Wittlich ABC hat drei externe Zusagen für die Winterpause sicher Mirko Bernd 27.11.2026, 06:00 Uhr

i Tomoya Kitazawa (links) kam im Sommer wie viele andere zum Ahrweiler BC, und stand in 15 von 18 Spielen auf dem Feld, der Japaner traf einmal. Im Winter sollen weitere Neue zum ABC kommen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Aber erst einmal stehen noch zwei Partien an, die erste am Sonntag daheim gegen Wittlich. Martin Gausmann

Die beiden Rheinland-Aufsteiger Ahrweiler und Wittlich haben verschiedene Wege in der Oberliga eingeschlagen. Das kam nicht ganz unerwartet, im Rückspiel am Sonntag wollen es die Gastgeber den Rot-Weissen aber wie anderen Favoriten schwer machen.

Was war das für ein Zweikampf in der vergangenen Rheinlandliga-Saison zwischen den Fußballern des Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich. Am Ende hatte Ahrweiler mit 82 Punkten als Meister die Nase vorn vor Wittlich (80). Danach bauten beide ihren Kader um, die einen nicht ganz freiwillig, die anderen im Sinne von Aufrüsten.







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