Ahrweiler gegen Auersmacher ABC-Devise: Alles, was laufen kann, auf den Platz Mirko Bernd 30.10.2026, 14:00 Uhr

i Gegen Elversberg II um Reber Kazik waren Shota Nagano (in Rot) und der Ahrweiler BC im letzten Heimspiel unterlegen, die Bundesliga-Reserve war beim 3:0 im Apollinarisstadion das bessere Team. Nun geht es hintereinander gegen Auersmacher und Eisbachtal daheim, der ABC würde gerne mit zwei Siegen den Anschluss ans untere Mittelfeld halten. Martin Gausmann

Kann der Ahrweiler BC mit zwei Heimsiegen in Folge Anschluss finden ans untere Mittelfeld in der Oberliga? Die Antwort ist: ja. Allerdings müssen diese beiden Partie erst gespielt werden, zunächst geht es gegen Auersmacher, dann gegen Eisbachtal.

Noch drei Spiele stehen in der Hinrunde der Fußball-Oberliga auf dem Programm: Für den Ahrweiler BC wird es ein schweres Unterfangen, die Abstiegsplätze noch zu verlassen vor Beginn der Rückrunde. Aber: Der Aufsteiger könnte sich in Stellung bringen für eine mögliche Aufholjagd, denn Spiel 15 und 16 der Hinrunde sind Heimspiele gegen Mannschaften, die das gleiche Ziel haben wie Ahrweiler: die Klasse halten.







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