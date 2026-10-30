Kann der Ahrweiler BC mit zwei Heimsiegen in Folge Anschluss finden ans untere Mittelfeld in der Oberliga? Die Antwort ist: ja. Allerdings müssen diese beiden Partie erst gespielt werden, zunächst geht es gegen Auersmacher, dann gegen Eisbachtal.
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Noch drei Spiele stehen in der Hinrunde der Fußball-Oberliga auf dem Programm: Für den Ahrweiler BC wird es ein schweres Unterfangen, die Abstiegsplätze noch zu verlassen vor Beginn der Rückrunde. Aber: Der Aufsteiger könnte sich in Stellung bringen für eine mögliche Aufholjagd, denn Spiel 15 und 16 der Hinrunde sind Heimspiele gegen Mannschaften, die das gleiche Ziel haben wie Ahrweiler: die Klasse halten.