Einigkeit bei beiden Teams Abbruch: Im Oberligaderby ist nach 7 Minuten Schluss René Weiss 22.11.2025, 15:24 Uhr

i Nach sieben Minuten blies der Unparteiische Nico Dönges dreimal in seine Pfeife, brach die Oberliga-Partie zwischen den FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach ab. Der Platz war unbespielbar, die Gesundheit ging vor. René Weiss

Nach nur sieben Minuten war Schluss – das Derby zwischen Rot-Weiss Koblenz und Emmelshausen-Karbach wurde wegen vereister Platzverhältnisse abgebrochen. Zwei andere Teams konnten auf dem Untergrund aber sehr wohl spielen.

Sieben Minuten, nachdem Nico Dönges das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach angepfiffen hatte, breitete der Unparteiische nach Rücksprache mit den beiden Trainern die Arme aus und blies dreimal in die Pfeife.







