Abbruch: Im Oberligaderby ist nach 7 Minuten Schluss

Nach nur sieben Minuten war Schluss – das Derby zwischen Rot-Weiss Koblenz und Emmelshausen-Karbach wurde wegen vereister Platzverhältnisse abgebrochen. Zwei andere Teams konnten auf dem Untergrund aber sehr wohl spielen.
Sieben Minuten, nachdem Nico Dönges das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach angepfiffen hatte, breitete der Unparteiische nach Rücksprache mit den beiden Trainern die Arme aus und blies dreimal in die Pfeife.