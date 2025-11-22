Einigkeit bei beiden Teams
Abbruch: Im Oberligaderby ist nach 7 Minuten Schluss
Nach sieben Minuten blies der Unparteiische Nico Dönges dreimal in seine Pfeife, brach die Oberliga-Partie zwischen den FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach ab. Der Platz war unbespielbar, die Gesundheit ging vor.
René Weiss

Nach nur sieben Minuten war Schluss – das Derby zwischen Rot-Weiss Koblenz und Emmelshausen-Karbach wurde wegen vereister Platzverhältnisse abgebrochen. Zwei andere Teams konnten auf dem Untergrund aber sehr wohl spielen.

Lesezeit 1 Minute
Sieben Minuten, nachdem Nico Dönges das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach angepfiffen hatte, breitete der Unparteiische nach Rücksprache mit den beiden Trainern die Arme aus und blies dreimal in die Pfeife.

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport

Top-News aus dem Sport