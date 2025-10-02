Rot-Weiss schlägt Dudenhofen 4:1 – So zufrieden war Fatih Cift lange nicht mehr Stefan Kieffer 02.10.2025, 07:37 Uhr

i Kollektiver Jubel: Rot-Weiss Koblenz hat auf dem Kunstrasen neben dem Oberwerth-Stadion eine starkes Heimspiel gegen den FV Dudenhofen abgeliefert und mit 4:1 gewonnen. Tobias Jenatschek

Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hat nach dem starken 4:1 gegen den FV Dudenhofen seinen Trainer Fatih Cift sehr zufrieden zurückgelassen. Der ärgerte sich eigentlich nur darüber, dass sich das „Wechselfehler-Urteil“ dermaßen lange hinzieht.

So zufrieden hat man Fatih Cift lange nicht gesehen. „Dieses Spiel war so, wie ich mir das vorstelle“, freute sich der Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz über das 4:1 (3:0) gegen den bislang punktgleichen Tabellennachbarn FV Dudenhofen und lobte „Gift und Gier“, mit der seine Jungs 90 Minuten lang agiert hatten.







