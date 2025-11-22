FVE verliert auch Rückspiel
3:4 – Der SC Idar liegt dem FV Engers wohl doch nicht
Hier erzielt David Eberhardt (grünes Trikot) zwar das zwischenzeitliche 2:3 für seinen FV Engers, doch am Ende musste sich die Feit-Elf dem SC Idar-Oberstein auch zum zweiten Mal in der Saison geschlagen geben. Am Ende stand ein 3:4.
Jörg Niebergall

Der FV Engers kämpft sich gegen den SC Idar-Oberstein von 0:2 auf 3:3 – doch ein spätes 3:4 besiegelt die vierte Niederlage in Serie gegen die Gäste. Dass der Sieg am Ende glücklich war, damit konnte Gästetrainer Marco Reich leben.

Mit dem Abpfiff der überaus unterhaltsamen Partie zwischen dem FV Engers und dem SC Idar-Oberstein auf dem Kunstrasenplatz am Wasserturm war klar, dass gleich zwei Serien ihre Fortsetzung fanden. Durch den glücklichen 4:3 (3:1)-Erfolg beim keineswegs enttäuschenden Tabellendritten blieb die Mannschaft von Trainer Marco Reich auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen und ist auf einen guten Weg, sich in der Fußball-Oberliga ins Mittelfeld zu ...

